В Украине могут снизить налог на доходы: Маркарова назвала условия

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Пока в Минэкономики предлагают отменить единый социальный взнос, министр финансов Оксана Маркарова предлагает уменьшить налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом она рассказала в интервью изданию "Корреспондент".

Правда, Маркарова уточнила: необходимым условием для этого должно стать перевыполнение государственного бюджета в 2020 году, что создаст предпосылки для снижения НДФЛ.

"Надеюсь, в 2020 году бюджет будет перевыполнен, что создаст предпосылки для снижения НДФЛ", – сказала министр.

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По ее мнению, снижение этого налога станет драйвером экономического роста.

"Налог на доходы физлиц – это первый налог, который нам надо снижать, как только мы получим такую возможность. И это будет одним из самых больших драйверов экономического роста. Если мы сможем снизить ставку, допустим, до 15%, это станет очень хорошим шагом для оживления бизнес-активности", – отметила Маркарова.

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В 2016 года в Украине была установлена единая базовая ставка НДФЛ в размере 18% вместо двух действующих – 15% и 20%.

При этом доходную часть бюджета на 2019 год не выполняют так, как это было запланировано. В ноябре план недовыполнили на 20%.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал о том, что у парламента имеются планы по отмене военного сбора, который ввели в 2014 году. В Верховной Раде зерегистрирован законопроект № 2252, которым предлагается отменить с 1 января 2020 года обязательный платеж. Военный сбор взимается с доходов физических лиц в размере 1,5% и не входит в состав налога на доходы физических лиц.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал глубинную налоговую реформу. Новое налоговое законодательство начнет действовать в 2021 году, сказал Зеленский во время выступления на инвестиционном форуме в Мариуполе:

Видео: president.gov.ua

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