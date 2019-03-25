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В Украине может резко вырасти стоимость аренды земли: Порошенко дал прогноз

Сегодня, 17:03

По его мнению, необходимо упразднить диктат больших арендаторов

Фото: president.gov.ua
В Украине может резко вырасти стоимость аренды земли: Порошенко дал прогноз //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8eb/0f2/5c98eb0f28332.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8eb/0f2/5c98eb0f28332.jpeg Экономика По его мнению, необходимо упразднить диктат больших арендаторов

Стоимость аренды сельскохозяйственных земель в Украине может вырасти в пять раз.

Такой прогноз дал 25 марта президент Петр Порошенко в ходе встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом Национального университета биоресурсов и природопользования Украины в Киеве.

"Нам нужно поднять уровень арендной платы за землю, чтобы повышать уровень жизни на селе. Государство начинает сдавать свои земли в аренду иногда вдвое дороже, чем частный собственник. Мы должны распространить эти стандарты на земли, которые принадлежат селянам", – заявил глава государства.

По его словам, только открытые аукционы с едиными стартовыми условиями "могут упразднить диктат больших арендаторов".

"Вследствие правильных реформ мы можем увеличить стоимость аренды земли в пять раз", – подчеркнул президент.

Порошенко также добавил, что средняя ставка аренды сельскохозяйственных земель за несколько лет выросла с 3% до 10% денежной оценки земли.

"В среднем сегодня стоимость аренды 52 евро за 1 га, который сдают в аренду пайщики. Это нереалистический показатель цены аренды на землю. У нас 52 евро, а в Литве, где земля хуже, – 81 евро", – добавил он.

Ранее о том, что такое защищенный аукцион, и как он повлияет на рынок аренды земли, "Сегодня" поговорили с гендиректором ГП СЕТАМ Виктором Вишневым  "Мы перейдем психологическую черту в обществе": интервью с главой СЕТАМ о рынке аренды земли.

Напомним, 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Впервые запрет продавать и покупать землю был введен еще в 2002 году "на переходной период". 7 февраля 2019 года он вступил в силу.

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Тег земля, Порошенко, аренда земли, рынок земли

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Источник:

Интерфакс-Украина

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