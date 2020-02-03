В Украине можно будет стать предпринимателем за 10 минут, не выходя из дому

Сегодня продолжают цикл "Цифровая революция", посвященный, в частности, онлайн-сервисам в государственном секторе.

О возможностях цифровизации наши корреспонденты рассказывают на примере Эстонии.

Эстония находится на 18 месте среди стран, где наиболее легко вести бизнес. Такие данные обнародовал Всемирный банк. Украина расположилась на 64 позиции. Всего оценивались 190 стран. Одна из причин, почему в Эстонии легче заниматься бизнесом, чем в Украине, состоит в том, что все услуги – от регистрации компании до уплаты налогов – переведены в электронный вид.

Украинка Вита Дубровин живет в Эстонии уже более 30 лет. Сначала в Таллинн ее привели дела семейные, потом начала бизнес – открыла собственный салон красоты.

Встреча со съемочной группой "Сегодня" – возможность поговорит об Украине, которую Вита периодически посещает. Из того, что вспоминает – это процедура получения справок и разрешений.

"Эта очередь к нотариусу! Моя тетя встала там чуть ли не с восходом солнца, пошла, заняла очередь, потом нас толкали этими локтями, и в конечном итого мы за один день ничего не сделали", – вспоминает жительница Таллинна Вита Дубровин.

Простота в открытии собственного дела в Эстонии подтолкнула женщину начать бизнес именно здесь. Процесс в среднем длится около 20 минут. Один из вариантов – сделать это в собственном электронном кабинете гражданина. Название будущей компании, адрес регистрации, форма собственности – самое сложное из того, что надо заполнить в форме регистрации.

"Это не сложно. Самое главное, чтобы было желание и, конечно же, финансовые возможности", – говорит Вита.

Стандартная плата за регистрацию – 145 евро – это около четырех тысяч гривен. Второй платеж – внесение денег в уставной фонд будущей фирмы. Это своеобразный депозит.

"Это две с половиной тысячи евро, но всю сумму можно перевести не целиком, а частями – в течение нескольких лет", – объясняет предприниматель Мэрилин Дюкк.

Перевод регистрации бизнеса в электронную плоскость побудил эстонских чиновников пересмотреть и перечень необходимых для этого разрешений.

"Некоторые документы вообще не нужны были", – говорит руководитель проекта "U-LEAD/EGOV4UKRAINE" Мари Педак.

В Украине также работают над тем, чтобы полностью перевести регистрацию бизнеса в интернет. Одной из первых будет возможность онлайн-регистрации предпринимателей-физических лиц.

"Регистрация ФОП – менее чем за 10 минут, также внесение изменений в свой ФОП – если ты там изменил, например, КВЭД (классификатор видов экономической деятельности) – чем ты занимаешься. Или закрытие ФОП – менее, чем за десять минут, очень удобно", – говорит вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Сделать это можно будет уже через месяц-полтора, когда, по планам, должен заработать портал предоставления электронных услуг "Дія". Сейчас его в закрытом режиме тестируют десятки тысяч пользователей. Стратегическая цель правительства – до 2024 года перевести все государственные админуслуги в электронный вид.

Ранее в рамках цикла "Цифровая революция" мы рассказывали о том, что эстонцы могут проголосовать на выборах даже из бани.

Также мы писали, что как эстонцы перешли на электронные больничные.

Также мы писали о том, что эстонцы научились экономить 10 дней жизни в году.

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