В Украине начала работу Государственная налоговая служба

Фото: if.sfs.gov.ua

В Украине в среду, 28 августа, начала свою работу Государственная налоговая служба (ГНС).

Как сообщается на сайте нового ведомства, сегодня на Правительственном портале обнародовано распоряжение Кабинета министров от 21 августа 2019 года № 682-р о начале работы ГНС.

Согласно сообщению, Кабмин передал ГНС функции по реализации государственной налоговой политики, государственной политики по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса и законодательства по другим вопросам, контроль над соблюдением которых возложен на ГНС.

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В ГНС отметили, что принятие распоряжения стало возможным после выполнения всех мероприятий по созданию Службы: проведения государственной регистрации, утверждения структуры, штатного расписания аппарата и сметы, перевода из ГФС в ГНС 30% работников на уровне центрального аппарата и территориальных органов.

"Таким образом, осуществление мероприятий по созданию ГНС и обеспечению осуществления ГНС полномочий и выполнения функций, определенных Положением о Государственной налоговой службе Украины, утвержденным постановлением КМУ от 6 марта 2019 года № 227, завершено", – информируют в ведомстве.

Ранее глава нового ведомства Сергей Верланов назвал главную задачу обновленной Налоговой.

Новости "Сегодня" сообщали, что в декабре 2018 года Кабмин принял решение о разделении ГФС на два отдельных органа – Таможенную и Налоговую службы. По итогам конкурсов Таможню возглавил Максим Нефедов, а Налоговую – Сергей Верланов.

Ранее ГФС показала список самых крупных налогоплательщиков. Подробности – в нашем сюжете:

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