В Украине начала работу миссия МВФ

Сегодня, 09:31

Визит продлится неделю; специалисты Фонда проведут техническую работу

Фото: AFP
Фото: AFP

В Украине с 16 начала работать техническая миссия Международного валютного фонда (МВФ). Визит миссии продлится до 22 мая. 

Специалисты посетят Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) для изучения состояния рынка управления активами в стране. В состав группы войдут эксперты департамента монетарной политики и рынков капитала МВФ Эйя Холтинен и Ричард Стобо.

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Представители Фонда будут изучать законодательную и нормативную базу, а также проведут ряд встреч с представителями рынка управления активами, саморегулируемыми организациями и органами государственной власти Украины.

В НКЦБФР напомнили, что по итогам трех технических миссий при ее участии в течение 2015-2016 годов были расширены полномочия комиссии, внедрены самофинансирование, а также методы борьбы со злоупотреблениями на фондовом рынке и раскрытие информации эмитентами.

Как известно, текущая программа Украины и МВФ на 17,5 млрд долларов, из которых Украина получила 8,7 млрд долларов, заканчивается весной 2019 года.

Для продолжения сотрудничества с Фондом Верховная Рада должна принять закон о создании антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Кроме того, согласно требованиям МВФ и обязательствам Украины, правительство должно привести цены на газ к импортному паритету и обеспечить механизм их автоматического регулирования с изменением ценовой конъюнктуры.

Эксперты полагают, что Украина в любом случае выполнит все обязательства перед МВФ, поскольку без международных кредитов рискует растерять все экономические достижения последних лет и получить новый кризис, граничащий с дефолтом.

К тому же МВФ уже ухудшил прогноз по экономике Украины – ожидания по росту ВВП на 2019 год упали до 3,3% с 4%. Прогноз роста экономики в 2018 году сохранен на уровне 3,2%.
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Источник:

УНИАН

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