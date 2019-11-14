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В Украине начала работу миссия МВФ

14 ноября, 13:17

Официальной информации о сроках работы миссии пока нет

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Роном ван Роденом прибыла в Киев для продолжения переговоров о новой программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF).

"Миссия в четверг начала работу", – сообщили в представительстве фонда в Украине.

Официальной информации о сроках работы миссии пока нет.

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Новости "Сегодня" писали, что миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. В последний день ее встреч с украинскими чиновниками в СМИ появились сообщения о срыве переговоров, однако 27 сентября миссия обнародовала итоговое заявление, которое не содержит подобной информации. В нем говорилось, что миссия провела "продуктивные дискуссии о политике" для новой трехлетней программы, а ее обсуждение продолжится. Речь идет о 5-6 млрд долларов.

Как прогнозировали в Нацбанке Украины, вероятность того, что Киев получит новую программу фонда в 2019 году, "очень высокая". При этом премьер-министр Алексей Гончарук объяснял, что деньги – не главное в отношениях Украины и МВФ:

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финансирование МВФ миссия МВФ Рон ван Роден

Источник: Интерфакс-Украина

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