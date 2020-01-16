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В Украине началась подготовка к налоговой реформе: Маркарова назвала первый шаг

16 января, 14:20

Министерство финансов уже формирует специальную рабочую группу

Оксана Маркарова

Оксана Маркарова / Фото: Кабинет министров Украины

Министерство финансов в скором времени начнет работу над налоговой реформой, которую планируют провести в 2020 году. Об этом заявила глава ведомства Оксана Маркарова на презентации "Стратегии развития финансового сектора до 2025 года", передает "НВ.Бизнес".

По словам Маркаровой, со следующей недели, то есть с 20 января, соберется рабочая группа по разработке реформы. Сейчас эта группа уже формируется.

"Мы с этой недели начали формирование, и на следующей неделе будет первое заседание рабочей группы по наработке налоговой реформы", – сказала Маркарова.

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Она уточнила, что работа над реформой начнется с комплексной диагностики налоговой системы, которая не проводилась в Украине с 2015 года.

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"Она покажет, где мы находимся по сравнению с другими странами, с которыми конкурируем за инвестиции, рабочую силу, за рынки. И мы вместе с бизнес-ассоциациями выйдем с предложениями налоговой реформы к бизнесу", - сказала Маркарова.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал, что новое налоговое законодательство начнет действовать в 2021 году:

Видео: president.gov.ua

При этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов предположил, что в Украине следовало бы отменить ЕСВ и максимально снизить ставку налога на доходы физических лиц. Компенсировать поступления в бюджет в этом случае следует за счет повышения налогов на недвижимость, землю и другие активы, а также улучшения администрирования налогов, считает Милованов.

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налоги Минфин налоговая реформа реформы Оксана Маркарова

Источник: Сегодня

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