В Украине началась посевная кампания ранних зерновых

Сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур стартовал в пяти областях

Фото: Pixabay

В Украине началась посевная кампания ранних зерновых //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d67/ca6/5c7d67ca691c0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d67/ca6/5c7d67ca691c0.jpg 2019-03-04T20:04:00+02:00 Экономика Сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур стартовал в пяти областях

Аграрии начали сеять ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры в пяти областях Украины. Об этом сообщает сегодня, 4 марта, пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Общая площадь составила 22,5 тыс. га, или 1% от запланированных 7,2 млн га.

По данным Министерства, аграрии посеяли 11,6 тыс. га ярового ячменя, 10,4 тыс. га гороха, 0,3 тыс. га пшеницы и 0,2 тыс. га овса.

Кроме того, в стране продолжается подкормка озимых культур на зерно: площадь составила 3,8 млн га, или 50% от запланированной. Специалисты подкормили озимую пшеницу (3,1 млн га), рожь (25,6 тыс. га), ячмень (606,5 тыс. га), а также рапс (967,9 тыс. га).

Ранее замглавы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что мировые цены на нефть и рекордный урожай зерновых помогли снизить инфляцию в Украине в 2018 году, однако в 2019 году влияние этих факторов будет ослабевать. Он напомнил, что в 2018 году Украине удалось собрать более 70 млн т зерновых, а в этом году ожидается около 66 млн т.

Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщала, что Украина с начала маркетингового года экспортировала более 30 млн тонн зерновых культур, тогда как за аналогичный период прошлого маркетингового года – почти 25,7 млн тонн.

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