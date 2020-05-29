В Украине начали дешеветь помидоры: эксперты озвучили причину

Специалисты считают, что цены на овощ продолжат падать и в дальнейшем

На фоне активных поставок импортных овощей в Украину цены на тепличные помидоры идут вниз. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit. На снижение цен, по их словам, также повлиял рост предложения томатов не только из Турции и Польши, но и из украинских тепличных комбинатов.

Так, по состоянию на 29 мая местные тепличные комбинаты предлагают томат не дороже 25-27 грн/кг, что в среднем на 18% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. При этом по сравнению с прошлым годом цены на украинские помидоры почти не изменились.

"Существенное давление на цены оказывает присутствие на рынке больших объемов импортного томата производства Турции и Польши, цена на который в Украине формируется фактически в том же диапазоне, что и на местную продукцию", - отмечают эксперты.

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При этом участники рынка не исключают, что помидоры продолжат дешеветь. Свое мнение, они аргументируют тем, что в ближайшее время на рынок начнут поступать томаты из летних теплиц на юге страны.

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"При отсутствии спроса это может привести к значительным скоплениям тепличного томата на складах оптовых компаний, реализовать который можно будет только путем существенного снижения цен", – объясняют аналитики.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина потеряла статус экспортера лука – из-за границы стали завозить значительно больше этого овоща.

Также новости "Сегодня" рассказывали, почему украинские овощи гниют на складах и свалках, а полки супермаркетов при этом завалены импортными продуктами:

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