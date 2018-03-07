В Украине начали дорожать яблоки

Сегодня, 04:16

По сравнению с прошлым годом, цены на популярный фрукт выросли вдвое

Непогода повысила цены на яблоки
Непогода повысила цены на яблоки. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

После резкого подорожания бананов в Украине начали постепенно повышаться цены на яблоки. До этого яблоки долгое время дешевели. Об этом свидетельствуют данные проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты".

За неделю эти фрукты на украинском рынке подорожали в среднем на 11%. Сейчас хозяйства готовы вести отгрузки яблок по 10-15 грн/кг. Для сравнения, еще неделю назад цены в данном сегменте стартовали от 9 грн/кг.

Как отмечают аналитики рынка, повышать цены садоводам Украины удается не только благодаря довольно активному спросу, но и за счет проблем с логистикой, которые наблюдались в ряде регионов из-за снегопадов.

На данный момент яблоко в украинских хозяйствах уже стоит в 1,9-2,5 раза дороже, чем в первой половине марта 2017 года. Тем не менее, пока фермеры не рискуют более существенно повысить цены, поскольку такие их действия крайне негативно сказываются на темпах сбыта, отмечают эксперты.

Напомним, ранее специалисты рассказали "Сегодня", что будет с ценами на популярные продукты.
фрукты, яблоки, цены на продукты

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