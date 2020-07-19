В Украине начали падать рекордные цены на яблоки: прогноз экспертов

В Украине на уходящей неделе начали снижаться рекордные цены на яблоки нового урожая. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

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По их данным, за неделю оптовая цена на яблоко ранних сортов на украинском рынке снизилась в среднем на 10%. Производители предлагают фрукты по цене 14-22 грн/кг в зависимости от качества и сорта.

По словам садоводов, снижать цены их вынуждает достаточно высокое предложение сезонных фруктов, тогда как спрос на яблоки удерживается на низком уровне.

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Но цены на яблоки все равно в среднем в 1,8 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года. Аналитики подчеркивают, что это произошло из-за позднего начала сезона, а также уменьшения валового сбора ранних яблок в Украине.

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"Урожай раннего яблока в текущем сезоне будет несколько ниже, чем в прошлом году в связи с волной весенних заморозков", – предупреждают эксперты.

Как рассказал сайту "Сегодня" глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко, украинцам не следует в этом году рассчитывать на дешевые яблоки.

"В сентябре могут подешеветь яблоки, так как их урожай ожидается неплохой, цены могут упасть вдвое против нынешних, – прогнозирует специалист. – Но в деньгах это все равно окажется очень дорого – 24-26 грн за кило украинских яблок".

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как погода натворила бед с украинским урожаем. Подробности узнавайте из нашего сюжета:

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