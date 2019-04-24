Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,78
30,12
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

В Украине начали продавать дешевые ранние овощи

Сегодня, 08:12

Самым высоким спросом пользуется редис – его берут буквально килограммами


В Украине в этом году весна – поздняя, а овощи – ранние. Несмотря на прохладную погоду в апреле, редис и капуста из украинских теплиц появились на рынках на 10 дней раньше, чем в 2018 году. И стоят эти овощи дешевле, чем рассчитывали покупатели.

Лидером снижение цен среди ранних овощей стал именно редис. По сравнение с прошлым годом он стал дешевле на треть. Цена зависит от размера: больше стоит 28 гривен за килограмм, более мелкий – 24-25 гривен.

Продавщица Людмила отмечает, что ценники меняют едва ли не каждый день:

"Редиска дешевеет с каждым днем. Капуста дешевеет на пятерку с каждым днем, а огурчики дорожают предпраздничные", – рассказывает женщина.

Покупатели охотно берут весенние овощи на салаты. Например, жительница Киева Ольга покупает набор из капусты, редиса и зеленого лука. За все платит 50 гривен.

"Сейчас такие пенсии и зарплаты, что не потянешь на большее. По чуть-чуть беру. Вот сейчас – на ужин. А вообще на два дня хватает", – рассказывает Ольга.

Читайте также

Продавщица Татьяна замечает, что редис сейчас вообще самый популярный овощ среди покупателей:

"За день расходится. Килограммами берут. За день килограммов сто уходит", – делится наблюдениями Татьяна.

Генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Олег Дорошенко объясняет: цены на ранние овощи колеблются из-за недостатка планирования.

"В любых странах мира все фермеры получают данные, сколько чего будет примерно выращено. А у нас каждый сам выбирает, потому или много товара – тогда продают дешево, или мало – и тогда цена растет", – говорит эксперт.

Одно эксперты знают наверняка: редиса в этом году уродило много, а потому овощ и дальше будет дешеветь.

Напомним, несмотря на снижение цен на ранние овощи, лук в Украине дорожает рекордными темпами. При этом, как прогнозируют эксперты, до нового урожая цены на лук вряд ли снизятся.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег цены, цена, овощи, капуста, цены на продукты, снижение цен, редис, ранние овощи, Дорошенко

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине начали продавать дешевые ранние овощи". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Украине стремительно дешевеет молодая капуста

17 апреля, 10:20

Аналитики объяснили, почему падают цены на популярный овощ

Вредная еда против здоровой: как дешевле питаться в Украине

17 апреля, 08:13

"Сегодня" вместе со специалистами провели эксперимент

В Украине может резко подскочить цена на рис: стала известна причина

16 апреля, 08:40

В Херсонской области выращивают 65% украинского риса, но в этом году фермеры готовы вообще его не сеять

Цены падать не будут: эксперты сделали прогноз по росту цен и инфляции в Украине

16 апреля, 07:00

Ждем дорогой гречки и молока, но дешевых яиц и стабильного мяса

Мустафу Найема облили фекалиями в Одессе

Источник: Анатолий Урбанский собирается освободить свой пост

«Восхищались ростом и просили дотронуться до моей кожи»

Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы

6 привычек, которые программируют на бедность

Лилия Ребрик впервые показала младшую дочь

6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней

Красная панда испугалась смотрителя зоопарка (видео)

Сколько должен ходить в день каждый: главная альтернатива бегу

Ученые рассказали, что происходило перед ледниковым периодом

Новый способ удаления царапин за 5 минут

В городе квадрокоптеры и дроны по самой низкой цене

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

Вчера, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Финал президентской гонки в Украине: выборы как в ЕС и перезагрузка

Вчера, 07:19

Новый президент набрал 73% голосов, поблагодарил Порошенко и не будет договариваться с Радой

Обидел учителя — штраф: Рада пытается защитить учителей, а родители школьников паникуют

Вчера, 07:00

Педагогов хотят оградить от насилия. Родители: учителя могут злоупотреблять нормой

Список дел для нового гаранта: государственные долги, суды и мир

22 апреля, 07:55

Сразу после выборов президенту нужно решать вопросы пенсий, судов и импичмента

8 вещей, которые мужчины делают с женщиной, которую разлюбили

Звезды, которые любят показывать шикарные интерьеры своих домов

Назван самый полезный суп