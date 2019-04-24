В Украине начали продавать дешевые ранние овощи
Самым высоким спросом пользуется редис – его берут буквально килограммами
В Украине в этом году весна – поздняя, а овощи – ранние. Несмотря на прохладную погоду в апреле, редис и капуста из украинских теплиц появились на рынках на 10 дней раньше, чем в 2018 году. И стоят эти овощи дешевле, чем рассчитывали покупатели.
Лидером снижение цен среди ранних овощей стал именно редис. По сравнение с прошлым годом он стал дешевле на треть. Цена зависит от размера: больше стоит 28 гривен за килограмм, более мелкий – 24-25 гривен.
Продавщица Людмила отмечает, что ценники меняют едва ли не каждый день:
"Редиска дешевеет с каждым днем. Капуста дешевеет на пятерку с каждым днем, а огурчики дорожают предпраздничные", – рассказывает женщина.
Покупатели охотно берут весенние овощи на салаты. Например, жительница Киева Ольга покупает набор из капусты, редиса и зеленого лука. За все платит 50 гривен.
"Сейчас такие пенсии и зарплаты, что не потянешь на большее. По чуть-чуть беру. Вот сейчас – на ужин. А вообще на два дня хватает", – рассказывает Ольга.
Продавщица Татьяна замечает, что редис сейчас вообще самый популярный овощ среди покупателей:
"За день расходится. Килограммами берут. За день килограммов сто уходит", – делится наблюдениями Татьяна.
Генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Олег Дорошенко объясняет: цены на ранние овощи колеблются из-за недостатка планирования.
"В любых странах мира все фермеры получают данные, сколько чего будет примерно выращено. А у нас каждый сам выбирает, потому или много товара – тогда продают дешево, или мало – и тогда цена растет", – говорит эксперт.
Одно эксперты знают наверняка: редиса в этом году уродило много, а потому овощ и дальше будет дешеветь.
Напомним, несмотря на снижение цен на ранние овощи, лук в Украине дорожает рекордными темпами. При этом, как прогнозируют эксперты, до нового урожая цены на лук вряд ли снизятся.
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