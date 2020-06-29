В Украине начали продавать первый в этом сезоне виноград

Пока что на оптовых рынках его предлагают только мелкие хозяйства

Пока в Украине падают рекордные цены на сезонные ягоды, в оптовой продаже уже появился первый в этом году украинский виноград. Как сообщают аналитики EastFruit, первый виноград поставляют небольшие хозяйства, выращивающие его под пленкой.

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"Сезон столового винограда ранних сортов открытого грунта начнется, по словам участников рынка, приблизительно через 2-3 недели", - прогнозируют эксперты.

Мелкооптовая цена реализации винограда в Одесской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях уже колеблется в пределах от 90 до 140 грн/кг, что в пересчете на доллар составляет 3,4-5,2 доллара за кг.

"На фоне высоких цен на ягоды в этом сезоне, ранний виноград пользуется неплохим спросом", - отмечают аналитики.

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Для сравнения, Таджикистан и Узбекистан уже активно экспортируют ранний виноград с открытого грунта. Цены на этот виноград в Таджикистане обвалились до 50 центов за кг, потому что его предложение резко выросло – температура воздуха превышает 40 градусов, поэтому виноград быстро дозревает.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также рассказывали, почему фрукты и овощи в Украине стали "золотыми" в нынешнем сезоне:

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