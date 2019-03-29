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В Украине начался сев сахарной свеклы: как проходит посевная

Сегодня, 06:06

Украинские аграрии засеяли 10% от запланированных площадей

Фото: Pixabay
В Украине начался сев сахарной свеклы: как проходит посевная //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d67/ca6/5c7d67ca691c0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d67/ca6/5c7d67ca691c0.jpg Экономика Украинские аграрии засеяли 10% от запланированных площадей

По всей территории Украины началась посевная кампания сахарной свеклы, по состоянии на 26 марта аграрии засеяли 20 тыс. га, или 10% от общей площади.

Об этом 28 марта сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) "Укрцукор".

По данным Ассоциации, почти половина посевов пришлась на хозяйства Хмельницкой области – 11 тыс. га. При этом в Ровенской области засеяли 3,5 тыс. га, Волынской – 2,7 тыс. га и Тернопольской – 2,4 тыс. га.

"Традиционно, в этом году посевные работы двигаются с западных к восточным областям. Во Львовской, Тернопольской и Волынской [областях] отдельные хозяйства уже завершили сев сахарной свеклы, однако другие еще не определились с посевными площадями и стартом работ", – сообщил аналитик сырьевых рынков и сельского хозяйства НАСУ Василий Долинский.

Он добавил, что большая часть хозяйств планирует сев сахарной свеклы в первой декаде апреля.

Напомним, в феврале "Укрцукор" спрогнозировал, что посевные площади сахарной свеклы в 2018/2019 маркетинговом году (МГ, сентябрь–август) составят около 220-230 тыс. га, что почти на четверть меньше чем годом ранее. 

Ранее в Ассоциации сообщили, что производство сахара в Украине в 2018/2019 МГ сократилось на 15% по сравнению с предыдущим сезоном – до 1,82 млн тонн.

Кроме того, украинские производители в феврале 2019 года поставили на внешние рынки 34,3 тыс. т сахара, что на 16% меньше по сравнению с январем.

Какой вред наносит сахар организму, ранее разбирались "Сегодня":


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Тег посевная, Укрцукор, сахарная свекла

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