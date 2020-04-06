В Украине начинают выдавать "теплые кредиты": сколько семей будут платить меньше за коммуналку

За теплое время года благодаря госпрограмме свое жилье утеплят сотни тысяч украинцев

В Украине, где гражданам во время карантина позволили не платить за коммунальные услуги, продолжится программа теплых кредитов. Так, с 6 апреля один из крупнейших государственных банков начнет вновь выдавать кредиты на внедрение энергоэффективных мероприятий в многоэтажках. Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

"ПриватБанк с 6 апреля 2020 года продолжает кредитование по программе "Теплые кредиты" для ОСМД и ЖСК на внедрение энергоэффективных мероприятий в многоэтажках", – рассказали там.

Договор между банком и Госэнергоэффективности заключили в конце прошлой недели. В перечне клиентов банка значатся более 10 тысяч ОСМД.

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"В рамках программы объединения совладельцев жилья и жилищные кооперативы смогут получить кредит по упрощенной процедуре. По условиям программы ОСМД получают из госбюджета возмещение от 40% до 70% суммы "теплого кредита". Дополнительные компенсации предоставляет местная власть", – отметили в пресс-службе.

В условиях карантина заявку на оформление "теплого кредита" можно подать онлайн на сайте банка.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что 31 марта 2020 года Министерство энергетики Украины утвердило паспорт бюджетной программы "Теплые кредиты", а Госэнергоэффективности начало заключать договоры с государственными банками для старта кредитования по этой программе. Около 750 тыс. семей, которые стали участниками программы, будут иметь тепло, комфорт и меньшие коммунальные платежи.

В прошлом году благодаря "теплым кредитам" украинцы смогли сэкономить на отоплении. Жители ОСМД стали платить вдвое меньше, чем до утепления дома.

Напомним, ранее новости "Сегодня" пообщались с жителями домов, в которых провели тепломодернизацию, и выяснили, сколько удается сэкономить на отоплении:

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