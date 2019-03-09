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В Украине назвали регионы с самыми дорогими и дешевыми овощами

Сегодня, 14:31

В мониторинге участвовали капуста, лук, свекла, морковь и картофель

Фото: Pixabay
В Украине назвали регионы с самыми дорогими и дешевыми овощами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/3b1/75a/5c83b175aa5e5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/3b1/75a/5c83b175aa5e5.jpg Экономика В мониторинге участвовали капуста, лук, свекла, морковь и картофель

Стоимость овощной корзины является самой высокой в Киеве (71 грн), а самой низкой – в Николаевской области (58 грн). Об этом написал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

По его словам, в овощную корзину вошли продукты, которые составляют борщевой набор, то есть по одному килограмму свеклы, капусты, картофеля, моркови и лука.

В ТОП-5 регионов, где она самая дорогая, вошли: Киев (71 грн), Донецкая (69 грн), Закарпатская – (68 грн), Черновицкая (67 грн) и Тернопольская (66 грн) области.

ТОП-5 самых дешевых регионов: Николаевская (58 грн), Харьковская (59 грн), Херсонская (60 грн), Львовская и Запорожская (по 61 грн) области.

По каждому продукту овощной корзины самыми дорогими и дешевыми регионами являются:

  1. Капуста (кг): самый дорогой регион – Закарпатская область (14,3 грн), самый дешевый – Николаевская область (9,6 грн).
  2. Лук (кг): самый дорогой регион – Тернопольская область (19,8 грн), самый дешевый – Николаевская область (17 грн).
  3. Свекла (кг): самый дорогой регион – Киев (14,4 грн), самый дешевый – Харьковская область (10,4 грн).
  4. Морковь (кг): самый дорогой регион – Черновицкая область (15 грн), самый дешевый – Херсонская область (11 грн).
  5. Картофель: самый дорогой регион – Донецкая область (11,3 грн), самый дешевый – Ровенская область (7 грн).

Ранее Дорошенко сообщил, что самые высокие цены на молочные продукты в Украине – молоко, сметану и творог – зафиксированы в Херсонской области. При этом самое дорогое сливочное масло – в Киевской области.

Он также подсчитал, что хлебная корзина в Украине подорожала на 25% с 1 марта 2018 года по 1 февраля 2019-го. Самым дорогим регионом стал Киев.

Главное украинское национальное блюдо снова подорожало – за год стоимость борща со свининой выросла на 16%. Подробнее смотрите в сюжете:

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Тег овощи, продукты питания, Алексей Дорошенко, Дорошенко

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