В Украине назвали ТОП-5 областей по объему незарегистрированной с/х земли

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Николаевская область лидирует среди регионов Украины по объему земель сельскохозяйственного назначения, которые не внесены в Государственный земельный кадастр (ГЗК). Об этом сегодня, 21 ноября, написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

Он назвал ТОП-5 регионов, где больше всего таких земель:

Николаевская область – 409 тыс. га из 2277 тыс. га. Одесская область – 282 тыс. га из 3327 тыс. га. Луганская область – 270 тыс. га из 2668 тыс. га. Запорожская область – 265 тыс. га из 2723 тыс. га. Херсонская область – 263 тыс. га из 2947 тыс. га.

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В комментариях к своему посту министр уточнил, что речь идет именно о незарегистрированных землях в ГЗК.

"Самозахваченные – это сложнее посчитать, но возможно. Будем это делать также", – добавил Милованов.

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Новости "Сегодня" писали, что в сентябре-2019 Кабмин внес в Раду законопроект № 2178, который предусматривал, что сельхозземлю сможет купить любой гражданин Украины или юрлицо, зарегистрированное в Украине, территориальные громады и само государство. Таким образом, предполагалось, что иностранцы смогут покупать землю, зарегистрировав предприятие в Украине. В документе предлагалось разрешить продажу земли с 1 октября 2020 года.

10 октября в ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский раскритиковал этот законопроект, после чего группа депутатов зарегистрировала в парламенте обновленный документ. Принятый Радой в первом чтении 13 ноября законопроект № 2178-10 предусматривает запрет на продажу участков компаниям, бенефициары которых – иностранцы, до 2024 года. Запрет не касается иностранных граждан, которые уже более трех лет работают на украинской земле и платят налоги в госбюджет.

При этом Зеленский в видеообращении 11 ноября заявил, что продавать и покупать землю смогут только украинцы и украинские компании. Такие поправки, по словам президента, внесут в законопроект о рынке земли ко второму чтению:

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