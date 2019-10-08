В Украине не работает закон о сортировке мусора: названы две причины

/ Фото: Сегодня

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По закону "Об отходах" украинцы с 2018 года должны сортировать мусор. Но по факту этот закон не работает по двум причинам, рассказал сайту "Сегодня" генеральный директор Recycling Solutions Дмитрий Ануфриев.

Во-первых, производители упаковочной тары, пива, минеральной воды и безалкогольных напитков, молочной продукции не несут ответственности за дальнейшую утилизацию использованной упаковки. Вся ответственность по утилизации переложена на местные бюджеты.

"А поскольку у них нет на это соответствующих средств, в том числе и на контейнеры для сортировки, то страна ежегодно теряет весомый ресурсный потенциал для перерабатывающей промышленности", – говорит Ануфриев.

Другая сторона – нет механизма контроля за исполнением закона, нет реальной воли к его реализации. А организация сбора сортированных отходов требует создания инфраструктуры и денег.

"Эта задача должна решаться совместно: бизнесом и государством. Со стороны государства – создание четкой прозрачной законодательной базы, внедрение образовательных программ, направленных на пробуждение сознания наших сограждан, налоговые льготы для бизнеса, который инвестирует деньги в решение экологических проблем. Бизнес откликнется быстро, как только будут созданы привлекательные с рыночной точки зрения условия", – добавляет руководитель производства товаров для дома корпорации "Биосфера" Роман Гладышев.

Детали узнавайте на сайте "Сегодня" в материале "Почти как Швеция: почему Украина покупает мусор из Европы, Туниса и Филиппин"

Как сообщалось, в Украине также заговорили о введении запрет пакетов. Недавно в парламенте зарегистрировали законопроект № 2051-1. В нем говорится о запрете некоторых видах полиэтиленовых пакетов с 2022 года. За распространение пакетов предлагают ввести штраф до 8500 грн.

Также новости "Сегодня" рассказывали, что в попытке избавиться от "пакетных" гор человечество уже невольно создало Большое тихоокеанское пятно – дрейфующий на севере Тихого океана остров мусора огромных размеров. Теперь мировому сообществу нужно решить, что делать с этим неэкологичным монстром:

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