В Украине неожиданно обвалились цены на розовые помидоры

Помидоры в Украине начали дешеветь еще в конце мая. Однако в последние дни предложение тепличных томатов на рынке выросло очень резко, и это оказало влияние на цены, сообщают аналитики EastFruit. По их данным, с 17 июня на оптовые рынки Украины везут много продукции от производителей и посредников.

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"Особенно сложная ситуация с розовым помидором – его предлагают непропорционально много, поэтому и цены на него оказались ниже, чем даже на красный", - отмечают эксперты.

По их данным, оптовые цены на розовые помидоры опускались до 10-15 грн/кг за реальные сделки (37-56 центов США за кг). За красные же давали 14-16 грн/кг (52-60 центов). Желтый помидор продавался дороже всего – по 15-17 грн/кг (56-63 цента). Позже цены увеличились на 3-4 грн/кг, но и объемы торговли снизились.

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"Не смотря на падающие цены, активность оптовиков оценивается как низкая. Все фермеры отмечают, что обилие предложения мешает продавать. Практически все закупщики, после того, как озвучена даже очень приемлемая цена на томат, начинают торговаться, чтобы ее сбить еще более. Многим это удается, особенно если производитель спешит распродать продукцию", - объясняют специалисты.

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Напомним, ранее сообщалось, что Украина потеряла статус экспортера лука – из-за границы стали завозить значительно больше этого овоща.

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