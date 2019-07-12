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В Украине неожиданно подорожала голубика

12 июля, 16:35

Эксперты рассказали о причине внезапного роста цен на ягоду

Фото: Pixabay

Цены на голубику в Украине после заметного падения за неделю выросли почти не 20%. Подорожание ягоды стало неожиданностью для потребителей, сезон только начал набирать обороты, сообщают аналитики "Инфо-Шувар".

"Всю прошлую неделю предложение ягоды на отечественных рынках росло, а цены, соответственно, снижались. Однако на этой неделе погода внесла свои коррективы в обычный сценарий событий на рынке. В хозяйствах Западной Украины – главного производственного региона голубики – вызревание ягоды замедлилось из-за холодной погоды, а дожди мешают собирать урожай. Продавцы на оптовых рынках еще с начала недели заметили, что спрос на голубику стал выше, чем ее предложение и начали поднимать цены", – объясняют специалисты.

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Так, сегодня, 12 июля, голубика оптом предлагается по 140-160 грн/кг, и это почти соответствует уровню цен прошлого года. Для сравнения, в конце прошлой недели цены на голубику на оптовых рынках снизились до 110-130 грн/кг. В предыдущие три сезона самая низкая цена на голубику в Украине фиксировалась в конце июля. 

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украина вышла на второе место в мире по темпам насаждения голубики:


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Тег цены, урожай, ягоды, цены на продукты, голубика, оптовые цены

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