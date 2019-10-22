В Украине незаконно выдали 32 млн гривен помощи малообеспеченным

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Министерство социальной политики Украины в ходе проверки выявило нарушений на 32 млн гривен при предоставлении социальной помощи малообеспеченным, которую планируют увеличить. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Более 32 млн гривен государственной социальной помощи малообеспеченным семьям неправомерно получили граждане, которые предоставили недостоверные данные при обращении за социальной поддержкой.", – говорится в сообщении.

В Минсоцполитики уточнили, что в целом проверка длилась с апреля по октябрь 2019 года при поддержке Всемирного банка в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины".

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Самые распространенные виды нарушений – сокрытие сведений о доходах членов семьи и недекларирование транспортных средств, а также объектов недвижимости – квартир, земельных участков (в том числе паев) – и средств, полученных от сдачи их в аренду.

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В ряде случаев речь идет о суммах в тысячи гривен, которые были неправомерно получены за несколько лет предоставления социальной помощи.

"На данный момент решаются вопросы о возврате средств в бюджет, что позволит направить их на поддержку тех, кто в этом действительно нуждается", – отметили в министерстве.

В ходе проверки Минсоцполитики сверяло данные получателей государственной социальной помощи малообеспеченным семьям с реестрами государственных органов, прежде всего Государственной фискальной службы, Пенсионного фонда Украины, Государственного центра занятости.

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