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В Украине обещают не сворачивать строительство: что будут строить во время пандемии

26 марта, 19:31

Виктория Подолянец

Строителям обещают максимальную защиту от коронавируса

В Украине продолжат строить дороги, школы и больницы. О том, что строительство этих объектов не будет сворачиваться из-за введенных карантинных мер, рассказал министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов.

"В этом году мы столкнулись с большими вызовами, но, надеюсь, мы их преодолеем и проект "Большое строительство", стартовавший в марте, будет реализован. Вчера президент по время селекторного совещания с городскими головами областных центров и главами ОГА подчеркнул, что "Большое строительство" должно продолжаться", – сказал Чернышов.

Он добавил, что строителей обеспечат всем необходимым для защиты от коронавируса, для чего разрабатываются отдельные процедуры.

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Чернышов напомнил, что в рамках проекта "Большое строительство" в 2020 году планируется строительство или реконструкция 4 тыс. км дорог, 236 школ, 155 детсадов, 210 многопрофильных больниц интенсивного лечения 1 и 2 уровней, 427 медицинских амбулаторий, 169 спорткомплексов.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что премьер-министр Денис Шмыгаль оценил объем коррупции в строительной отрасли Украины на уровне бюджета одного из крупных городов страны.

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В прошлом году объемы строительства в Украине выросли на 20% по сравнению с 2018 годом. В жилом строительстве рост составил 3%, в нежилом – 27,4%, в инженерном – 23,3%. В 2019 году по сравнению с предыдущим годом увеличение объемов строительных работ зафиксировано в 22 областях Украины и в Киеве. А из госбюджета на строительство выделили 40,6 млрд грн.

Одним из факторов роста была государственная политика по улучшению транспортной инфраструктуры, в том числе автомобильных дорог, которая реализовывалась с использованием средств государственного и местных бюджетов, а также средств международных доноров.

А новости "Сегодня" рассказывали о том, что украинцам пообещали дороги европейского уровня уже через четыре года:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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строительство бюджет дороги правительство карантин коронавирус пандемия бюджет-2020

Источник: УНИАН

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