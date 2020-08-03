В Украине обмолотили половину посевных площадей: урожаи не блещут

Судя по темпам уборочной страды, рекордного урожая не будет

Украинские аграрии собрали урожай зерновых культур с площади 7,2 млн га, или 48% от прогноза. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства.

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По состоянию на 30 июля в Украине было собрано 27 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых пшеницы – 18,3 млн тонн с площади 4,8 млн га (72% к прогнозу), ячменя – 6,9 млн тонн с площади 1,9 млн га (82% к прогнозу), гороха – 448 тыс. тонн с площади 197 млн га (85% к прогнозу).

Кроме того, рапса собрано 1,8 млн тонн с площади 845 тыс. га (75% к прогнозу).

Лидерами по объемам собранного урожая с начала уборочной страды являются: Днепропетровская (3,4 млн тонн с площади 926 тыс. га), Харьковская (3,1 млн тонн с 673 тыс. га), Запорожская (2,9 млн тонн с 844 тыс. га) и Николаевская области (2,5 млн тонн с 868 тыс. га).

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Украина взяла курс на ТОП-5 мировых лидеров по экспорту зерна . По данным аналитиков, производство пшеницы в Украине на конец 2029 года достигнет 34 млн тонн или 4,1% мирового производства. Для сравнения, в 2019 году производство пшеницы было 28 млн тонн или 3,7% мирового производства.

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Также сообщалось, что в конце мая 2020-го Украинская зерновая ассоциация дала прогноз урожая зерновых, увеличив цифры с 94 млн до 98 млн тонн. Экспорт, как ожидалось, тоже вырастет – с 57 млн до 58,5 млн тонн.

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