В Украине обнародовали итоги более 1000 земельных онлайн-аукционов

Больше всего продано земельных участков в Одесской области

Фото: Pixabay

С сентября 2018 года в Украине состоялось 1037 успешных электронных земельных аукционов на общую сумму 79,18 млн гривен.

Их провели госпредприятие СЕТАМ Агентства по розыску и менеджменту активов и Госслужба по вопросам геодезии, картографии и кадастра через платформу OpenMarketLand, информирует 21 мая пресс-служба СЕТАМ.

"Общее среднее повышение цены по каждому лоту составило 180%. То есть стоимость аренды достигла 23,2% нормативной денежной оценки. Общая площадь выставленной на электронные торги земли составляет 42 884 га", – говорится в сообщении.

Генеральный директор СЕТАМ Виктор Вишнев сообщил, что дополнительно благодаря конкурентным аукционам заработано 51 млн гривен, в среднем за каждый лот соревнуются три-пять участников.

По данным пресс-службы госпредприятия, больше всего продано земельных участков в Одесской области – 175, общая площадь которых составляет 4016 га. Дороже всего была реализована аренда пашни на семь лет в Кировоградской области площадью 150 га – за 1,91 млн гривен, тогда как стартовая цена составляла 411,02 тыс. гривен.

Результаты земельных торгов. Инфографика: СЕТАМ

Напомним, система OpenMarket, которая работает на всей территории Украины, позволяет реализовать имущество через интернет. Первые аукционы на этой платформе состоялись в сентябре 2018 года.

В феврале 2019 года госпредприятие СЕТАМ сообщило, что провело более 300 электронных торгов по продаже прав аренды на землю через OpenMarket. Общая стартовая сумма составляла более 10,6 млн гривен, а по итогам торгов госпредприятие получило свыше 32,3 млн гривен.

О том, что такое защищенный аукцион и как он повлияет на рынок аренды земли, в сентябре 2018 года в интервью сайту "Сегодня" рассказал гендиректор СЕТАМ Виктор Вишнев: "Мы перейдем психологическую черту в обществе": интервью с главой СЕТАМ о рынке аренды земли.

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