В Украине обсуждают минимальную плату за доставку газа: подробности

/ Фото: Pixabay

В Украине могут ввести минимальную плату за услуги по распределению газа для новых потребителей. 11 февраля проект постановления одобрила Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Проектом документа предлагается установить потребление для новых бытовых потребителей и потребителей, не потреблявших газ в прошлом году, на уровне минимальных объемов.

В частности, 39 куб. м – для потребителя, который использует природный газ только для приготовления пищи, 126 куб. м – для потребителя, который использует природный газ для подогрева воды и приготовления пищи, 314 куб. м – для тех, кто использует газ комплексно, в том числе для отопления.

В денежном выражении средняя стоимость доставки газа в дома граждан в месяц составит 3 грн – для газовой плиты, 10 грн – для газовой плиты и водонагревателя, 20 грн – для комплексного отопления.

Реклама

Финальное утверждение документа может состояться в марте.

В проекте решения говорится, что с 1 января 2020 года стоимость услуг по распределению природного газа определяется исходя из величины годовой заказанной мощности объекта потребителя и оплачивается потребителем равномерными долями в течение календарного года.

В тренде Гривня растет: Нацбанк опустил курс доллара

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что украинцам пересчитали тарифы на тепло. Мы подробно рассказали о том, что произошло с платежками.

Напомним, с 2020 года украинцы, использующие природный газ для бытовых нужд (приготовление пищи, подогрев воды и отопление домов), должны платить за него по-новому: из общей суммы в счетах отдельно выделили абонплату и ее размер поразил население.

Также сайт "Сегодня" писал о том, что потребители остро отреагировали на дополнительные платежки. Некоторые демонстративно сжигали их перед облгазами. Но многие собираются в суд или хотят получить компенсацию.

А специалисты напоминают, что плата за поставки газа в Украине была всегда:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама