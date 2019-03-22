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В Украине обвалились цены на яблоки, но подорожали овощи

Сегодня, 11:26

Аналитики сравнили собственные подсчеты с данными официальной статистики

Фото: Александр Яремчук, Сегодня
В Украине обвалились цены на яблоки, но подорожали овощи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ab4/c29/5c5ab4c2929d8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ab4/c29/5c5ab4c2929d8.jpg Экономика Аналитики сравнили собственные подсчеты с данными официальной статистики

За год в Украине подорожали овощи и подешевели яблоки. Об этом сообщил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. Он обнародовал результаты собственного мониторинга ассоциации, которые отличаются от данных Госстата.

Так, овощная корзина с добавлением яблок, по словам эксперта, за год подорожала на 37%, до 74,3 гривни против 54,4 гривни в прошлом году. Согласно данным Госстата, цена поднялась на все 47%, до 77,5 гривни против прошлогодних 52,7 гривни.

Дорошенко показал подробные данные ассоциации по овощной корзине и яблокам:

  • Лук

Цена на 1 марта 2018 года – 6,1 гривни за килограмм;
1 марта 2019 -  17 гривен.
Рост за год – в 2,8 раза.

  • Капуста

1 марта 2018 – 5,8 гривни;
1 марта 2019 – 13,9 гривни.
Рост за год – в 2,4 раза.

  • Морковь

1 марта 2018 – 8,1 гривни;
1 марта 2019 – 11,8 гривни.
Рост за год – 46%.

  • Картофель

1 марта 2018 – 6,6 гривни;
1 марта 2019 – 9,5 гривни.
Рост за год – 44%.

  • Свекла

1 марта 2018 – 8,5 гривни;
1 марта 2019 – 11,8 гривни.
Рост за год – 39%.

  • Яблоки

1 марта 2018 – 19,3 гривни;
1 марта 2019 – 10,3 гривни.
Падение за год – 44%.

"По нашим данным, подорожание произошло на 10% меньше, чем по официальным данным. И хотя данные статистики должны быть более точными, они всегда немного смещены во времени, то есть охватывают самом деле не период с февраля 2018 по февраль 2019 года, а скорее с марта-апреля прошлого года по март-апрель этого года. А потребительская инфляция за последний год, с февраля по февраль, выросла на 8,9%", – пояснил Дорошенко.

Напомним, сейчас в Украине дешевеет свинина. Эксперты рассказали "Сегодня", связано ли это с Великим постом и чего ждать в ближайшие недели:

Однако при этом в Украине подскочили цены на хлеб. Аналитики полагают, что хлебобулочные изделия в Украине продолжат дорожать.

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Тег цены, инфляция, яблоки, овощи, яблоко, свекла, лук, морковь, цены на продукты, Алексей Дорошенко, Дорошенко

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Сегодня

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