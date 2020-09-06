В Украине обваливаются цены на лук: аналитики назвали причины

Несмотря на то, что в конце лета в Украине начали дорожать грунтовые овощи, эта тенденция не коснулась репчатого лука. Этот овощ, наоборот, падает в цене в первую неделю сентября, сообщили аналитики проекта EastFruit. По их данным, основные оптовые сделки по продаже лука заключаются в пределах 2,50-4 грн/кг, что в среднем на 13% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

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"Снижение цен на сегодняшний день связано с общим избытком предложения лука на рынке. В то же время многие фермеры уже сейчас прекрасно отдают себе отчет в том, что часть собранного ими лука из-за проблем с качеством длительному хранению не подлежит и продавать эту продукцию нужно как можно быстрее. Чаще всего с такой ситуацией сталкиваются хозяйства, которые в целях экономии вынуждены были садить сортовой, а не гибридный лук", – объясняют аналитики.

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Они подсчитали, что репчатый лук в Украине уже поступает в продажу в среднем на 32% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года. При этом многие производители, которые располагают качественной продукцией пригодной для хранения, на сегодняшний день и вовсе предпочитают не вести продажи. Они хотят сохранить свой товар до момента, когда можно будет его сбыть по более выгодной цене.

Как сообщалось, с января 2020 года по начало августа инфляция в Украине составила всего 1,4%. Однако некоторые продукты подорожали значительно сильнее среднего показателя даже по данным официальной статистики.

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А о том, как хранить овощи в домашних условиях, узнавайте из видео:

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