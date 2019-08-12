В Украине официально снизились цены, к Земле приближается астероид: итоги дня

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Общество

8 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

В День Независимости, 24 августа, проведут альтернативный официальному Марш защитников Украины ветеранские организации, волонтеры и Союз семей погибших героев. Ожидается, что в нем примут участие более 7 тыс. ветеранов со всей Украины, 1,5 тыс. гражданских лиц, около 500 волонтеров, а также около 100 капелланов.

Пятый президент Украины Петр Порошенко был допрошен в ГБР в качестве свидетеля. Он проходит по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке одного из телеканалов.

14 августа после двухнедельного перерыва проведет заседание Кабмин. Повестка дня заседания еще формируется, в нее может войти вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с поста главы КГГА.

Серийную модернизацию танков Т-64 наладило государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод". Ранее такую модернизацию проводил только Харьковский бронетанковый завод, который уже направил в украинскую армию около полутора сотен танков.

Одну золотую, две серебряных и шесть бронзовых медалей завоевали украинские школьники на международных олимпиадах по информатике и астрономии. Участниками олимпиады по информатике были 335 школьников из 88 стран. В олимпиаде по астрономии соревновались 270 участников из 47 стран.

В Киеве не рекомендуется купаться на всех 14 городских пляжах. Об этом сообщило КП "Плесо".

Исследовали 656 проб бахчевых культур в Запорожье специалисты Госпродпотребслужбы. Выявлено 20 случаев превышения допустимого уровня содержания нитратов. Не допустили к продаже 1 тонну арбузов, в которых содержание нитратов было почти в 4 раза выше допустимой нормы.

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Экономика

Ослабил на 7 копеек до 25,16 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 13 августа по сравнению с предыдущим банковским днем, 12 августа.

156,9 млн долларов Национальный банк с 5 по 9 августа купил на межбанковском валютном рынке – в 3,2 раза меньше, чем неделей ранее. Всего с начала года Нацбанк купил уже 3,06 млрд долларов, которые направил на пополнение международных золотовалютных резервов.

Снизились на 0,6% потребительские цены в июле по отношению к июню этого года. При этом в годовом измерении инфляция зафиксирована на уровне 9,1%, сообщила Государственная служба статистики.

Увеличила в 1,9 раза Украина с 4 апреля по 10 августа запасы природного газа в подземных хранилищах – до 16 млрд 619,36 млн куб. м, свидетельствуют данные Укртрансгаза. Этот объем превышает показатель 10 августа 2018 года на 24,2%, 10 августа 2017 года – на 21,3%.

Почти исчерпали украинские предприниматели на начало августа квоты разрешений на международные перевозки грузов автомобильным транспортом через польскую границу. В связи с этим ЕБА обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой поднять вопрос увеличения квот во время встречи с президентом Польши и способствовать решению данной проблемы в долгосрочной перспективе.

На уровне 409,8 млн грн установлена стартовая цена аукциона по продаже пула активов 17 обанкротившихся банков. Ранее эти активы выставлялись на продажу от 2 до 23 раз, но не нашли покупателей. Новые торги пройдут 12 сентября по "голландской" модели.

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120 млн грн убытков понесли украинские пчеловоды в 2019 году из-за отравления пчел пестицидами и ядохимикатами, сообщили в Союзе пасечников Украины. Погибло около 40 тыс. пчелиных семей.

Увеличился на 20% экспорт продукции мясной группы из Украины за полгода по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 364 млн долларов, сообщили в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики". Одна из причин роста – расширение географии поставок.

Мир

NASA обнаружило приближающийся к Земле астероид размером с пирамиду Хеопса. Диаметр астероида 2019 OU1 составляет 160 м, что больше знаменитой египетской пирамиды на 20 м. Он приблизится к Земле на минимальное расстояние 28 августа. В этот день он будет в 40 раз ближе к Земле, чем планета Венера.

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Не менее 150 человек погибли в результате наводнений в Индии. В штатах Керала, Карнатака и Махараштра из-за сильных ливней и оползней покинуть свои дома были вынуждены сотни тысяч людей. Нынешние паводки стали самыми мощными за последний год.

12 августа аэропорт Гонконга отменил все вылеты из-за акции протеста, которая продолжается в главном терминале уже четвертый день. В аэропорту скопились тысячи людей.

В сумме владеют капиталом 1,4 трлн долларов 25 богатейших семей мира, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg. Первую строчку в нем заняла американская семья Уолтон (сеть магазинов Walmart), состояние которой оценивается в 190,5 млрд долларов. Это на 39 млн больше, чем в прошлом году.

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