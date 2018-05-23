В Украине определили наиболее социально-экономически развитую область

По половине направлений и 22 показателям Харьковская область входит в пятерку лидеров.

Кабинет министров Украины обнародовал данные мониторинга социально-экономического развития регионов за 2017 год. Харьковская область подтвердила результаты предыдущих двух лет и заняла первое место среди других областей Украины и второе – после города Киев.

Соответствующие данные размещены на официальном сайте Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Общая рейтинговая оценка регионов рассчитана по 64 показателям, которые сгруппированы по 12 направлениям. По половине направлений и 22 показателям Харьковская область входит в пятерку лидеров.

Второе место область занимает по направлениям "Развитие малого и среднего предпринимательства", "Возобновляемая энергетика и энергоэффективность", "Социальная защита и безопасность".

Как отметили в Харьковской ОГА, по итогам 2017 года область укрепила свои позиции в экономике и социальной сфере, заняв первые места сразу по трем направлениям: "Эффективность рынка труда", "Доступность и качество услуг в сфере образования" и "Рациональное природопользование и качество окружающей среды". По результатам предыдущих рейтинговых оценок (в 2015 и 2016 годах) Харьковщина опережала город Киев только в сфере образования.

Важным итогом работы Харьковской области стало сразу 9 первых мест по ключевым показателям, которые касаются социального обеспечения населения, развития предпринимательства, повышения энергоэффективности, качества образования, социальной защиты детей и улучшения экологической ситуации в регионе (в 2016 году таких показателей было 7, в 2015 году – 4).

Справка. Рейтинговое оценивание социально-экономического развития регионов проводится в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 21.10.2015 № 856 "Об утверждении Порядка и методики проведения мониторинга и оценки результативности реализации государственной региональной политики". С момента появления рейтинга Харьковщина является его неизменным лидером среди областей страны.