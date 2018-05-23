В Украине определили наиболее социально-экономически развитую область

Сегодня, 10:30

По половине направлений и 22 показателям Харьковская область входит в пятерку лидеров.

Фото: архив &quot;Сегодня&quot;
Фото: архив "Сегодня"

Кабинет министров Украины обнародовал данные мониторинга социально-экономического развития регионов за 2017 год. Харьковская область подтвердила результаты предыдущих двух лет и заняла первое место среди других областей Украины и второе – после города Киев.

Соответствующие данные размещены на официальном сайте Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Общая рейтинговая оценка регионов рассчитана по 64 показателям, которые сгруппированы по 12 направлениям. По половине направлений и 22 показателям Харьковская область входит в пятерку лидеров.

Второе место область занимает по направлениям "Развитие малого и среднего предпринимательства", "Возобновляемая энергетика и энергоэффективность", "Социальная защита и безопасность".

Как отметили в Харьковской ОГА, по итогам 2017 года область укрепила свои позиции в экономике и социальной сфере, заняв первые места сразу по трем направлениям: "Эффективность рынка труда", "Доступность и качество услуг в сфере образования" и "Рациональное природопользование и качество окружающей среды". По результатам предыдущих рейтинговых оценок (в 2015 и 2016 годах) Харьковщина опережала город Киев только в сфере образования.

Важным итогом работы Харьковской области стало сразу 9 первых мест по ключевым показателям, которые касаются социального обеспечения населения, развития предпринимательства, повышения энергоэффективности, качества образования, социальной защиты детей и улучшения экологической ситуации в регионе (в 2016 году таких показателей было 7, в 2015 году – 4).

01_40

02_17

04_13

Справка. Рейтинговое оценивание социально-экономического развития регионов проводится в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 21.10.2015 № 856 "Об утверждении Порядка и методики проведения мониторинга и оценки результативности реализации государственной региональной политики". С момента появления рейтинга Харьковщина является его неизменным лидером среди областей страны.

Кабмин, рейтинг, Светличная, харьковская область, развитие

Вы сейчас просматриваете новость "В Украине определили наиболее социально-экономически развитую область". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

Владимир Гройсман и Юлия Светличная. Фото: пресс-служба премьер-министра

"Классный регион": Гройсман оценил работу властей Харьковской области

17 Мая, 16:37

Премьер-министр рассказал о своих впечатлениях от работы главы ХОГА Юлии Светличной

Харьков

Светличная рассказала об иностранных инвестициях в Харьковскую область

3 Апреля, 13:21

В сотрудничестве с США в регионе реализован ряд проектов
Загрузка...

Харьков

Юлия Светличная. Фото: kharkivoda.gov.ua

Юлия Светличная возглавила рейтинг губернаторов Украины второй год подряд

22 Января, 21:20

В 2017 году в Харьковской области отмечался экономический рост

Харьков

Юлия Светличная. Фото: kharkov.dozor.ua

В Харькове построят современный онкоцентр

16 Февраля, 22:20

Новое оборудование сюда привезла губернатор Юлия Светличная, но увидев, как обстоят дела, решила, что нужен абсолютно новый центр
Загрузка...