В Украине определились со сроками смены оператора ГТС

Решения не могут вступить в силу без согласия российского "Газпрома"

Наблюдательные советы НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) согласовали дорожную карту о сотрудничестве при отделении функции оператора газотранспортной системы (ГТС) в Украине. Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Процесс отделения функции оператора ГТС (т.н. анбандлинг) должен быть завершен в начале 2020 года, после того, как закончится действие действующего контракта на транзит газа с российским "Газпромом". Ранее в "Нафтогазе" признавали, что в Украине не будет независимого оператора ГТС без разрешения "Газпрома".

По словам председателя наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд, это решение также обеспечит выполнение Украиной требований ЕС, а также гарантирует энергетическую безопасность и экономическое процветание страны.

Анбандлинг: что это и зачем он нужен

"Нафтогаз Украины" является монополистом по поставке, транзиту и хранению газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти по трубопроводам на территории Украины. При этом в требованиях Третьего энергетического пакета, обязательства по выполнению которых взяла на себя Украины, прописано разделение функций поставки и транспортировки газа.

Анбандлинг – это отделение от "Нафтогаза" деятельности по транспортировке природного газа. Еще в ноябре 2016 года в Украине был формально создан независимый оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины – ПАО "Магистральные газопроводы Украины". К 2018 году Кабмин завершил процесс регистрации "Магистральных газопроводов Украины", а также назначил наблюдательный совет нового независимого оператора ГТС.

На то время, пока действует газовый контракт от 2009 года, МГУ предложили временно передать в управление "Нафтогаза." Но Энергетическое сообщество, Еврокомиссия и Всемирный банк высказались против этой идеи.

Вместо этого Международные институции предложили на переходный период – до конца 2019 года, пока действует контракт с "Газпромом" - сформировать наблюдательные советы МГУ и "Укртрансгаза" в составе одних и тех же лиц, а также обеспечить финансовую независимость этих набсоветов. Сейчас "Укртрансгаз" является оператором газотранспортной системы Украины и полностью принадлежит "Нафтогазу".

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик ранее подчеркивал, что без завершения реформы "Нафтогаза", в том числе анбандлинга, свободного рынка газа в Украине не будет.