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В Украине организуют комфортный доступ в жилые дома для маломобильных людей

10 февраля, 15:15

В документе предусмотрены мероприятия, позволяющие приспособить жилье к потребностям лиц с инвалидностью

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении защиты лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности. Об этом рассказали в пресс-службе главы государства.

Речь идет о законе "О внесении изменений в Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности относительно усиления защиты лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности" (№ 473-их), который Верховная Рада Украины приняла 16 января 2020.

В законе даны дефиниции понятий "маломобильных групп населения" и "средства беспрепятственного доступа к объектам". В документе предусмотрены конкретные мероприятия, позволяющие приспособить жилье и окружающую среду с потребностями лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности.

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Теперь обустройство средств беспрепятственного доступа к объектам жилищно-коммунального и общественного назначения, в частности, к подъездам и квартирам в жилых домах лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения может осуществляться при отсутствии документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Украина становится комфортнее для детей с особыми потребностями.

Напомним, количество людей с инвалидностью в стране составляет сейчас приблизительно 6% от всего населения – около 2,6 млн.

Новости "Сегодня" рассказывали о том, что в Украине все больше людей с синдромом Дауна активно социализируются. Они становятся режиcсерами, сценаристами, поскольку имеют талантливы в сфере искусства.

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Источник: Сегодня

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