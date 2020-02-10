В Украине организуют комфортный доступ в жилые дома для маломобильных людей

В документе предусмотрены мероприятия, позволяющие приспособить жилье к потребностям лиц с инвалидностью

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении защиты лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности. Об этом рассказали в пресс-службе главы государства.

Речь идет о законе "О внесении изменений в Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности относительно усиления защиты лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности" (№ 473-их), который Верховная Рада Украины приняла 16 января 2020.

В законе даны дефиниции понятий "маломобильных групп населения" и "средства беспрепятственного доступа к объектам". В документе предусмотрены конкретные мероприятия, позволяющие приспособить жилье и окружающую среду с потребностями лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности.

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Теперь обустройство средств беспрепятственного доступа к объектам жилищно-коммунального и общественного назначения, в частности, к подъездам и квартирам в жилых домах лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения может осуществляться при отсутствии документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

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