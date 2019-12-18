В Украине открыли Офис противодействия рейдерству: подробности

Кабинет министров, который ранее подготовил неприятный "сюрприз" для рейдеров, открыл Офис противодействия рейдерству. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
"Это так называемый маленький административный суд. Каждый человек, чьи права собственности нарушены, может сюда обратиться. Минюст сделал чрезвычайную работу. Наша задача – максимально защитить право собственности человека. Реагировать мгновенно", - сказал он.
По словам премьера, на сегодня прекратилось системное рейдерство.
"За три месяца из 1404 жалоб рассмотрено и принято решение по 1064 из них, а 368 регистраторам с запятнанной репутацией заблокирован доступ к реестрам", - добавил премьер.
Ранее сообщалось, что правительство планирует запустить электронные доверенности, которые должны снизить уровень рейдерства.
Напомним, президент ВладимирЗеленский сделал жесткое заявление по борьбе с рейдерством в сфере регистрации. Президент призвал до момента наведения порядка и отключить всех регистраторов, которые создают риски рейдерства:
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