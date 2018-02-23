В Украине оживает промышленное производство – Госстат

Сегодня, 22:30

Промпроизводство выросло как по сравнению с декабрем-2017, так и по сравнению с январем прошлого года, отметили в статведомстве

Фото: business-kuban.ru
Фото: business-kuban.ru

Промышленное производство в Украине в январе 2018 года по сравнению с январем 2017 года без учета корректировки на эффект календарных дней выросло на 3,6%. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

По данным статведомства, с учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в январе этого года в годовом выражении выросло на 2,9%.

В Госстате отметили, что по сравнению предыдущим месяцем – декабрем 2017 года, – промпроизводство в Украине в январе упало на 13,9% без сезонной корректировки, или выросло на 0,2% – с учетом корректировки.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, промышленное производство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% по сравнению с 2016 годом.

В целом промпроизводство в Украине падало с 2012 по 2015 год с пиковым значением 13% снижения за 2015 год. В 2016 году промышленное производство повысились впервые за указанный период, составив +2,4%.

Как сообщалось, промышленность России показала рекордное падение - статистические данные оказались значительно хуже прогнозов, потому выполнение прогноза российских властей стало практически невозможным.
промышленность, производство, госстат, промпроизводство

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"Сегодня"

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