В Украине оживает промышленность – Госстат

Сегодня, 09:13

Промышленное улучшило показатели по сравнению с началом 2018 года

Фото: архив &quot;Сегодня&quot;
Фото: архив "Сегодня"

В июле-2018 по сравнению с тем же месяцем 2017 года промышленное производство в Украине выросло на 2,9%. По отношению к июню в июле-2018 промышленное производство выросло на 1,4%. Об этом свидетельствуют данные Госстата. 

При этом за январь-июль 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года промпроизводство выросло на 2,6%. В том числе, в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 2%, перерабатывающей – 2,4%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – 4,1%.

Ранее сообщалось, что в июне-2018 рост промпроизводства в годовом выражении замедлился до 2,2%По сравнению с маем 2018 года промпроизводство в июне выросло на 0,2%. Наибольший рост промпроизводства в июне  в годовом выражении был зафиксирован в химической промышленности.

Напомним, промышленное производство в Украине в 2017 году сократилось по сравнению с 2016 годом. В целом промпроизводство в Украине падало с 2012 по 2015 год с пиковым значением 13,4% снижения за 2015 год. В 2016 году промышленное производство повысилось. 
экономика, статистика, производство, Госстат, промпроизводство

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Источник:

"Сегодня"

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