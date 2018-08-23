В Украине оживает промышленность – Госстат

В июле-2018 по сравнению с тем же месяцем 2017 года промышленное производство в Украине выросло на 2,9%. По отношению к июню в июле-2018 промышленное производство выросло на 1,4%. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

При этом за январь-июль 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года промпроизводство выросло на 2,6%. В том числе, в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 2%, перерабатывающей – 2,4%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – 4,1%.

Ранее сообщалось, что в июне-2018 рост промпроизводства в годовом выражении замедлился до 2,2%. По сравнению с маем 2018 года промпроизводство в июне выросло на 0,2%. Наибольший рост промпроизводства в июне в годовом выражении был зафиксирован в химической промышленности.

Напомним, промышленное производство в Украине в 2017 году сократилось по сравнению с 2016 годом. В целом промпроизводство в Украине падало с 2012 по 2015 год с пиковым значением 13,4% снижения за 2015 год. В 2016 году промышленное производство повысилось.