В Украине озвучили итоги продуктовых проверок: названа сумма штрафов
Результаты работы за шесть месяцев сообщили в Госпродпотребслужбе
В январе-июне 2019 года в Украине провели более 11 тыс. проверок в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов, а также свыше 1,5 тыс. – в сфере ветеринарной медицины.
Об этом заявил замдиректора Департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы Артем Саенко, информирует пресс-служба ведомства, которая ранее сообщила об обнаружении Молдовой нарушений в маркировке соков из Украины.
По его словам, в 7813 случаях инспекторы вынесли предписания по устранению нарушений, а в 652 случаях субъекты хозяйствования в сфере безопасности пищевых продуктов были оштрафованы на сумму почти 6,8 млн грн.
"Было вынесено 168 решений главных государственных инспекторов о временной приостановке производства и / или обращения пищевых продуктов в связи с выявленными нарушениями, которые представляли угрозу для жизни или здоровья человека", – добавили в ведомстве.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что покупки на открытых и стихийных рынках Украины становятся все опаснее. Подробнее смотрите в сюжете:
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