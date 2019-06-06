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В Украине озвучили сумму, которую взыскали с должников по алиментам

6 июня, 06:06

Данные озвучил глава Минюста Павел Петренко

Фото: пресс-центр НБУ

С начала действия в Украине инициативы "Чужих детей не бывает" с неплательщиков алиментов взыскали 6,9 млрд грн в пользу 900 тыс. детей. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, информирует правительственный портал.

"Только с начала этого года маленькие украинцы получили 2,3 млрд грн задолженности [по алиментам]. Это на 700 млн больше, чем было взыскано за аналогичный период прошлого года, когда исполнители Минюста обеспечили возвращение детям 1,6 млрд грн задолженности", – сказал он.

По его словам, к почти 130 тыс. украинцев, которые имеют задолженность более четырех месяцев, применили запрет на выезд за пределы страны, управление автомобилем, пользование оружием и охоту.

Петренко добавил, что 43 тыс. должников привлекли к общественно полезным работам, а 14,8 тыс. неплательщиков объявили в розыск.

Напомним, санкции против неплательщиков алиментов действуют в Украине больше года. Сайт "Сегодня" выяснил, как таких украинцев наказывают и насколько это действенно. Подробнее читайте в статье "Алиментщиков прижали: дало ли результат ужесточение наказания для должников".

Новости "Сегодня" также узнали, чем приходится заниматься должникам по алиментам на общественных работах:


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Тег долги, алименты, Петренко, Минюст, задолженность

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Источник:

Сегодня

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