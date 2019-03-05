В Украине падает спрос на биометрические паспорта, а агроэкспорт в страны ЕС растет: итоги дня

Киев борется с незаконной уличной рекламой, а количество краж из столичных магазинов увеличилось

В Украине падает спрос на биометрические паспорта, а агроэкспорт в страны ЕС растет: итоги дня Сергей Гусев 2019-03-05T20:37:42+02:00 Экономика Киев борется с незаконной уличной рекламой, а количество краж из столичных магазинов увеличилось

Общество

9 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

1 364 578 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым официально учтены по состоянию на 4 марта.

16 марта закрывается на ремонт Шулявский путепровод в столице. Движение ряда автобусов и троллейбусов будет изменено. К концу 2019 планируется завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158 м, велосипедных дорожек (длина – 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройства и озеленения.

Открыть пешеходно-велосипедный мост от Владимирской горки до Арки дружбы народов киевская власть планирует ко Дню города, который традиционно празднуется в конце мая. Он будет длиной 210 ​​м и шириной от 6 м в регулярных зонах до 14 м в зонах смотровых площадок. Мостовой переход сделают из бетона и стекла.

Оформили на 26% меньше в Украине в феврале биометрических загранпаспортов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Государственная миграционная служба. Также в феврале было оформлено на на 20% больше ID-карт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Украинцы за 2018 год оформили 4,8 млн биометрических загранпаспортов.

Демонтировано 1442 рекламных средства в течение февраля в столице, при этом 960 единиц демонтировали их владельцы. В январе в столице демонтировано 1317 незаконных рекламных средств.

Увеличилось в 1,9 раза количество краж из столичных магазинов за последние 5 лет – с 1900 в 2013 году до 3687 в 2018 году, сообщили в Национальной полиции.

Пострадали 123 человека в Киеве с 14 ноября по 28 февраля от переохлаждения. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения КГГА.

Заболело 26544 человека корью с 28 декабря 2018 года до 1 марта 2019 года в Украине. По оперативным данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины, в течение 9-й недели 2019 года корью заболели 2524 человека – 1230 взрослых и 1312 детей.

Экономика

Укрепил на 6 копеек до 26,76 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 6 марта по сравнению с предыдущим банковским днем, 5 марта.

40,4 млрд грн поступило с начала года в местные бюджеты платежей, контролируемых ГФС. Это на 22,6% превышает поступления соответствующего периода прошлого года.

75 млн долл. Национальный банк в период с 25 февраля по 1 марта купил на межбанковском валютном рынке, что на 44,2% больше объема, выкупленного неделей ранее. В целом с начала года НБУ купил на межбанке 534,9 млн долл., а продал 57,33 млн.

Лидирующую позицию по поставкам рыбы и морепродуктов в Украину уже более 10 лет удерживает Норвегия. Хотя в 2018 году по количественным объемам она уступила Исландии, за счет высоких цен закупки ее стоимостная доля все равно осталась самой большой – 29,1%. Далее идут Исландия (16,9%), США (11,0%), Канада (6,6%), Испания (3,6%) и Китай (3,3%).

Достиг 200 млн долларов приток прямых иностранных инвестиций в Украину в январе. 63% из них составляли инвестиции в акционерный капитал реального сектора, сообщили в НБУ.

Вырос в 1,5 раза экспорт агропродовольственной продукции из Украины в страны Европейского союза за 3 года функционирования зоны свободной торговли: с 4,2 млрд долл. в 2016 году — до 6,3 млрд в 2018 году.

Продал активы 25 неплатежеспособных банков Фонд гарантирования вкладов физических лиц в период с 25 февраля по 1 марта на сумму 203,81 млн грн. Из них на 119,5 млн грн проданы права требования по кредитам, на 82,56 млн грн – основные средства банков. В течение текущей недели запланирована продажа активов на 4 354,52 млн грн.

Составил 1,7 млрд долл. экспорт продукции АПК из Украины по итогам января 2019 года, что на 22,5% больше, чем за аналогичный месяц 2018 года, сообщили в Министерствеа аграрной политики и продовольствия. Лидерами украинского сельскохозяйственного экспорта традиционно остаются зерновые культуры с долей 44,6% в общей структуре аграрного экспорта, растительные масла – 19,8%, семена масличных культур – 9,7%. На первое место среди рынков сбыта вышли страны ЕС, куда за январь экспортировали продукции на 668 млн долл. Страны Азии – на втором – 641 млн долл. Третье место – у стран Африки – 292 млн долл.

Мир

Беларусь в 2018 году экспортировала в Украину пороха и взрывчатых веществ на 1,989 млн долларов, что на 19% превысило уровень 2017 года. Больше Украина купила этой продукции только у Германии (на 2,066 млн долларов) и у США (на 3,239 млн долларов). Поставки пороха и взрывчатых веществ из этих стран увеличились по сравнению с 2017 годом соответственно на 60% и 127,5%.

Комитет по вопросам транспорта Европарламента проголосовал за отказ от перехода на летнее и зимнее время в Евросоюзе с марта 2021 года. Это не означает, что Евросоюз отказывается от перевода часов – проект должны поддержать еще Европарламент и страны-члены ЕС.

Мировой спрос на пальмовое масло может упасть впервые за последние два десятилетия в 2019/20 маркетинговом году из-за роста запасов масличных у крупнейшего потребителя – Индии и сокращения спроса в Европе и Китае.

Оштрафовала на 368,3 млн евро Европейская комиссия двух производителей автокомпонентов, шведскую Autolive и американскую TRW, за нарушение антимонопольного законодательства ЕС. Компании вступили в картельный сговор, еще одним участником которого была японская Takata. Однако Takata была освобождена от штрафа, который должен был составить 195 млн евро, поскольку сообщила Еврокомиссии о нарушении.

Достигло 30-летнего максимума в 2018 году число пешеходов, погибших в результате ДТП в США. Главные причины возросшей смертности – внедорожники и смартфоны, свидетельствует отчет американской Ассоциации по безопасности дорожного движения (GHSA). По оценкам GHSA, в прошлом году в автомобильных авариях погибло 6 227 пешеходов, что составило 16% от общего количества смертей на дорогах по сравнению с 12% десятью годами ранее.

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АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.