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В Украине падают рекордные цены на ягоды

25 июня, 08:14

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Клубника и черешня на оптовых рынках больше дешеветь не будут, считают эксперты

Тенденция снижения оптовых цен на ягоды, которая началась в Украине на выходных, сохранилась и на этой неделе. Как подсчитали аналитиков EastFruit, в частности, средняя оптовая цена на малину в южных регионах за сутки упала на 20 грн/кг, и 24 июня малину уже активно предлагали по 80 грн/кг.

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"Это привело к активизации закупщиков, которые обратили внимание на эту ягоду. Аналогичные тенденции наблюдались и в ценах на ежевику. А фактически цены на малину упали в два раза за неделю", - констатировали эксперты.

Тем не менее, по их словам, малина и ежевика пока что продаются в ограниченных объемах, т.к. потребители активно закупают черешню и клубнику, цены на которые достигли своего минимума за сезон и которые стоят пока что значительно дешевле.

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В тренде
В Украине падают рекордные цены на ягоды

"В целом, по сравнению с выходными, цены на клубнику стабилизировались на отметке 35-45 грн/кг. Минимальная цена на ягоду даже незначительно выросла, чему способствовала активизация закупок со стороны заморозчиков", - отмечают эксперты.

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Также продолжают снижаться цены на крыжовник и красную смородину. Крыжовник можно купить мелким оптом по 40 грн/кг, а красная смородина продаётся по 60 грн/кг в среднем. Черная смородина пока сохраняет ценовой уровень в 80 грн/кг.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также рассказывали, почему фрукты и овощи в Украине стали "золотыми" в нынешнем сезоне:

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