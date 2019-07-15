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В Украине пересчитали коров, свиней, овец и коз

15 июля, 17:11

Поголовье коров в стране уменьшилось, а число домашних птиц увеличилось

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

По состоянию на 1 июля 2019 года в Украине уменьшилось поголовье крупного рогатого скота, включая коров, а также свиней, овец и коз по сравнению с аналогичной датой 2018-го. При этом количество домашних птиц продолжило увеличиваться, как и месяц назад.

Это следует из данных, обнародованных 15 июля пресс-службой Государственной службы статистики.

Поголовье крупного рогатого скота сократилось до 3,74 млн голов (-4,1%), в том числе коров – до 1,92 млн голов (-4,4%).

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Поголовье свиней уменьшилось до 6,41 млн голов (-0,4%), а овец и коз – до 1,58 млн голов (-3,5%).

При этом количество домашних птиц, наоборот, увеличилось до 253,62 млн голов (+2,9%).

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и неподконтрольной части Луганской и Донецкой областей.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Кабинет министров увеличил размер дотации за содержание коров с 750 до 900 гривен за одну голову, которая будет выплачиваться дважды в год. Кроме того, правительство ввело частичное возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям стоимости строительства и реконструкции предприятий по хранению и переработке зерна.

Мы также писали, что видео обычных фермеров и аграриев бьет рейтинги просмотров в интернете. Они учат, как вырастить скот и выгодно продать, а также какие зерновые лучше сеять в этом году, чтобы хорошо заработать:


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Тег сельское хозяйство, животные, свиньи, птицы, коровы, Госстат, овцы, КРС

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Сегодня

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