В Украине пересчитали коров, свиней, овец и коз

Поголовье коров в стране уменьшилось, а число домашних птиц увеличилось

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

По состоянию на 1 июля 2019 года в Украине уменьшилось поголовье крупного рогатого скота, включая коров, а также свиней, овец и коз по сравнению с аналогичной датой 2018-го. При этом количество домашних птиц продолжило увеличиваться, как и месяц назад.

Это следует из данных, обнародованных 15 июля пресс-службой Государственной службы статистики.

Поголовье крупного рогатого скота сократилось до 3,74 млн голов (-4,1%), в том числе коров – до 1,92 млн голов (-4,4%).

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Поголовье свиней уменьшилось до 6,41 млн голов (-0,4%), а овец и коз – до 1,58 млн голов (-3,5%).

При этом количество домашних птиц, наоборот, увеличилось до 253,62 млн голов (+2,9%).

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и неподконтрольной части Луганской и Донецкой областей.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Кабинет министров увеличил размер дотации за содержание коров с 750 до 900 гривен за одну голову, которая будет выплачиваться дважды в год. Кроме того, правительство ввело частичное возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям стоимости строительства и реконструкции предприятий по хранению и переработке зерна.

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