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В Украине пересчитали миллионеров: налоговая назвала количество

21 июля, 15:42

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Больше всего богачей, которые подали декларации, зарегистрировано в Киеве

В Украине 30 июня закончилась декларационная кампания. Среди тех, кто отчитался перед Государственной налоговой службой (ГНС), доходы в размере более 1 млн гривен задекларировали почти 8 тысяч человек. Такие данные обнародовала ГНС на странице в Facebook.

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Налоговики отметили, что количество "миллионных" деклараций выросло на три тысячи по сравнению с прошлым годом.

"В общем миллионерами задекларирован полученный доход в сумме 68,3 млрд гривен и определены к уплате почти 2 млрд гривен налоговых обязательств", – говорится в сообщении.

Наибольшее количество миллионеров, которые подали декларации, зарегистрировано в Киеве – 40% от общего количества (3242 человека), Днепропетровской и Харьковской областях – 8% (616 человек) и 7,4% (593 человека) соответственно.

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Рекордная сумма налоговых обязательств к уплате в бюджет (НДФЛ и военный сбор) определена для жителя Киева. Он заплатит 304 млн гривен.

При этом три человека задекларировали доходы в сумме более 1 млрд гривен. Это два жителя Киева и один – Днепра.

Ранее сообщалось, что Кабмин готовит законопроект, который предусматривает обязательное декларирование доходов для всех украинцев. Правительство считает, что каждый должен отчитаться обо всем, чем владеет – о квартире, даче, машине, драгоценностях, депозитах. Подробнее об этом узнавайте из сюжета "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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