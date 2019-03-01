В Украине пересчитали пенсии: сколько добавили и кому положена разовая выплата

Формула повышения пенсий учитывает рост цен и зарплат

Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Украине пересчитали пенсии: сколько добавили и кому положена разовая выплата //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7ec/97c/5c77ec97ca6bc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7ec/97c/5c77ec97ca6bc.jpg 2019-03-01T07:09:00+02:00 Экономика Формула повышения пенсий учитывает рост цен и зарплат

С сегодняшнего дня, 1 марта, в Украине проводится индексация пенсий. Формула повышения пенсий предусматривает пересчет с учетом инфляции и зарплат. Происходят такие подсчеты в автоматическом режиме.

В этот раз индексация принесет повышение выплат для 8,1 млн пенсионеров из 10,2 млн. Как заявил, министр социальной политики Андрей Рева, в среднем пенсии вырастут на 255 гривен. А почти два миллиона украинцев, которым индексация не принесет повышения пенсий, получат разовые выплаты на сумму 2410 гривен.

"Средства распределятся согласно формуле, которая учитывает коэффициент страхового стажа и коэффициент заработка пенсионера. Если повышение будет менее 100 гривен, то будет применяться доплата к указанному размеру, иначе говоря – минимальная выплата в марте составит не менее 100 гривен", – пояснил Рева.

Автоматическая индексация пенсий теперь будет проводиться ежегодно – это предусмотрено пенсионной реформой.

Читайте также Как индексация пенсий скажется на ценах: в Кабмине успокоили украинцев

Что касается суммы в 2410 гривен, то это единовременные выплаты для тех людей, которые имеют большой страховой стаж.

"Это компенсация за 2015-2016 годы. И чтобы не спровоцировать инфляцию, это будет единовременная компенсация, но она будет разделена. Это будет 2410 гривен. Первый транш – 1 марта, и второй транш – с 1 апреля", – уточнил вице-премьер-министр Павел Розенко.

Напомним, также с 2019 года в Украине выросла минимальная пенсия. В этому году она будет пересчитана еще дважды – из-за роста прожиточного минимума:

с 1 июля – перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума до 1564 грн;

с 1 декабря – перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума до 1638 грн.

Фото: Сегодня

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине пересчитали пенсии: сколько добавили и кому положена разовая выплата". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.