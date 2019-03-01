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В Украине пересчитали пенсии: сколько добавили и кому положена разовая выплата

Сегодня, 07:09

Формула повышения пенсий учитывает рост цен и зарплат

Фото: Григорий Салай, Сегодня
В Украине пересчитали пенсии: сколько добавили и кому положена разовая выплата //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7ec/97c/5c77ec97ca6bc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7ec/97c/5c77ec97ca6bc.jpg Экономика Формула повышения пенсий учитывает рост цен и зарплат

С сегодняшнего дня, 1 марта, в Украине проводится индексация пенсий. Формула повышения пенсий предусматривает пересчет с учетом инфляции и зарплат. Происходят такие подсчеты в автоматическом режиме.

В этот раз индексация принесет повышение выплат для 8,1 млн пенсионеров из 10,2 млн. Как заявил, министр социальной политики Андрей Рева, в среднем пенсии вырастут на 255 гривен. А почти два миллиона украинцев, которым индексация не принесет повышения пенсий, получат разовые выплаты на сумму 2410 гривен

"Средства распределятся согласно формуле, которая учитывает коэффициент страхового стажа и коэффициент заработка пенсионера. Если повышение будет менее 100 гривен, то будет применяться доплата к указанному размеру, иначе говоря – минимальная выплата в марте составит не менее 100 гривен", – пояснил Рева.

Автоматическая индексация пенсий теперь будет проводиться ежегодно – это предусмотрено пенсионной реформой.

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Что касается суммы в 2410 гривен, то это единовременные выплаты для тех людей, которые имеют большой страховой стаж.

"Это компенсация за 2015-2016 годы. И чтобы не спровоцировать инфляцию, это будет единовременная компенсация, но она будет разделена. Это будет 2410 гривен. Первый транш – 1 марта, и второй транш – с 1 апреля", – уточнил вице-премьер-министр Павел Розенко.

Напомним, также с 2019 года в Украине выросла минимальная пенсия. В этому году она будет пересчитана еще дважды – из-за роста прожиточного минимума:

  • с 1 июля – перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума до 1564 грн;
  • с 1 декабря – перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума до 1638 грн.

Фото: Сегодня

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Тег пенсии, пенсия, пенсионная реформа, индексация, повышение пенсий, индексация пенсий, перерасчет пенсий

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