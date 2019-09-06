В Украине планируют повысить "замороженные" зарплаты чиновникам

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Еще в 2018 году в Украине приостановили повышение зарплат госслужащим. Однако теперь глава Нацагентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Константин Ващенко прогнозирует увеличение таких заработных плат на 30%. При этом надбавки к окладу будут почти полностью ликвидированы.

По словам Ващенко, это произойдет, если правительство одобрит концепцию реформирования оплаты труда.

"Нацагентство подготовило концепцию реформирования оплаты труда, которая будет выноситься на рассмотрение Кабинета министров. Она предусматривает дальнейшее увеличение должностного оклада, ликвидацию всех дополнительных надбавок и других вещей, ограничения премий в 30%. Из надбавок остается только "за выслугу лет", что позволяет удерживать людей на государственной службе", - сообщил Ващенко в интервью "Интерфакс-Украина".

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По словам Ващенко, концепция также предусматривает, что минимальный должностной оклад госслужащего должен составлять три прожиточных минимума.

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"Поэтому можно отсюда считать, что, в общем, увеличение [зарплат госслужащих] будет процентов 30", – cказал Ващенко.

Напомним, ранее эксперты объяснили, в чем заключается главная проблема с зарплатами чиновников в Украине. Специалисты также предложили свои варианты улучшения ситуации.

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