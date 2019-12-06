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Украинские земли планируют "оцифровать": зачем это нужно

6 декабря, 13:36

Евгения Давыденко

Специалист объяснил, что аэрофотосъемка поможет открытию рынка земли

Аэросъемка

Аэросъемка / Фото: Wikipedia

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Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра 26 ноября объявила тендер на аэрофотосъемку большей части территории Украины. Предполагается, что "оцифровку" Украины закончат к декабрю 2020 года.

Аэрофотосъемка поможет повысит эффективность государственной политики после снятия моратория на продажу земли, рассказал в комментарии сайту "Сегодня" заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии Дмитрий Яблоновский.

"Постепенно государство может решить продать те участки, которые надлежащим образом оформлены в кадастре. И тогда по ним будет нужна полная информация", – отметил Яблоновский.

Он уточнил, что продажа земли, которая сейчас находится в госсобственности, – это только возможная опция, наряду с распаеванием и ее передачей объединенным территориальным общинам.

В целом же аэрофотосъемка даст дополнительную информацию о земле для ее инвентаризации, которая, к слову, еще не завершена.

"Часто на бумаге земли не обрабатываются, а на самом деле обрабатываются. Даже если у вас есть документ на участок, это не значит, что нет каких-то нюансов и с его использованием, и с другими параметрами", – объяснил Яблоновский.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил о намерении ликвидировать теневые схемы в ряде органов государственной власти. Речь шла в том числе и о Госгеокадастре:

Какие еще инициативы предлагают разные ветви власти для обеспечения земельной реформы, можно почитать в материале "Новые законы о земле: каких еще изменений ждать украинцам".

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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Источник: Сегодня

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