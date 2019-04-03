В Украине подняли зарплаты полицейским: где получают больше всего

Заработная плата полицейского увеличилась минимум на 2000 гривен

В Украине подняли зарплаты полицейским: где получают больше всего 2019-04-03T14:59:00+03:00 Экономика Заработная плата полицейского увеличилась минимум на 2000 гривен

Зарплаты сотрудников патрульной полиции Украины выросли минимум на 2000 гривен.

Больше всего будут получать столичные копы – 13 100 гривен.

В целом реальная зарплата в Украине с начала 2019 года увеличилась на 2%. В феврале ее средний размер поднялся до 9429 гривен.

Больше всего зарабатывают в Киеве – около 14 500 гривен в месяц. На 4000 гривен меньше получают в Донецкой области.

При этом средняя зарплата жителей Днепра составляет 9400 гривен, а меньше всего зарабатывают жители Черновицкой области – 7000 гривен.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, февральский показатель средней зарплаты в Украине превысил уровень минимальной зарплаты, которая составляет 4173 грн, в 2,3 раза.

По данным Госстата, общая сумма задолженности по выплате заработной платы в стране по состоянию на 1 марта 2019 года составила 2,45 млрд грн, сократившись за месяц на 6,4%, или на 167,5 млн грн. Задолженность работникам экономически активных предприятий на начало марта сократилась за месяц на 11,8% – до 1,27 млрд грн.

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