Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,97
30,21
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

В Украине подняли зарплаты полицейским: где получают больше всего

Сегодня, 14:59

Заработная плата полицейского увеличилась минимум на 2000 гривен

В Украине подняли зарплаты полицейским: где получают больше всего Экономика Заработная плата полицейского увеличилась минимум на 2000 гривен

Зарплаты сотрудников патрульной полиции Украины выросли минимум на 2000 гривен.

Больше всего будут получать столичные копы – 13 100 гривен.

В целом реальная зарплата в Украине с начала 2019 года увеличилась на 2%. В феврале ее средний размер поднялся до 9429 гривен.

Больше всего зарабатывают в Киеве – около 14 500 гривен в месяц. На 4000 гривен меньше получают в Донецкой области.

При этом средняя зарплата жителей Днепра составляет 9400 гривен, а меньше всего зарабатывают жители Черновицкой области – 7000 гривен.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, февральский показатель средней зарплаты в Украине превысил уровень минимальной зарплаты, которая составляет 4173 грн, в 2,3 раза.

По данным Госстата, общая сумма задолженности по выплате заработной платы в стране по состоянию на 1 марта 2019 года составила 2,45 млрд грн, сократившись за месяц на 6,4%, или на 167,5 млн грн. Задолженность работникам экономически активных предприятий на начало марта сократилась за месяц на 11,8% – до 1,27 млрд грн.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег зарплата, полиция, Нацполиция, патрульные

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине подняли зарплаты полицейским: где получают больше всего". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Google установит "минималку" для наемных работников 15 долларов в час

Сегодня, 11:00

Корпорация намерена выдвинуть это требование кадровым компаниям

Заработная плата в сельском хозяйстве выросла на четверть

Вчера, 20:45

Среднемесячная заработная плата составляет 7259 грн

Более 20 тысяч гривен: бойцам ВСУ на передовой увеличили выплаты

Вчера, 14:06

С апреля повышенные денежные выплаты бойцы начнут получать за непосредственное нахождение на фронте

В Украине выросли зарплаты: назван ТОП регионов-лидеров

28 марта, 20:32

За месяц средняя зарплата выросла на 2,2%, а за год – на 20,4%

Настя Каменских дважды станет мамой

Чего лишится после развода Ани Лорак

Тина Канделаки об отношениях: «Все изменяют всем»

Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались

Костолевский: Сын лежал в психиатрической, это наследственно

Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»

Дмитрий Нагиев прокомментировал провокационный поступок сына

Владимир Кличко отобрал ребенка у бывшей невесты

Житель Запорожья обнаружил в вагоне поезда неприятную находку

10 российских сериалов, за которые не стыдно
Загрузка...

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

Сегодня, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

Вчера, 07:29

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

Что ждет украинцев в апреле: надбавки для многодетных и пенсионеров, а также проблемы для тех, кто не подписал декларацию с врачом

1 апреля, 07:38

Дадут денег многодетным, а тем, кто не выбрал врача, придется раскошелиться на анализы

Поменять оператора, но оставить за собой номер: как будет работать новшество мобильной связи

1 апреля, 07:19

Услуга будет бесплатной, но номер нужно верифицировать по владельцу

Ветров: «Выбираться из отношений с Верой Сотниковой было тяжело»

«Это уже анорексия». Поклонников напугал вид Марии Горбань

Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»