В Украине подорожает хлеб: как сэкономить

Журналисты "Сегодня" выяснили, что выгоднее: покупать хлеб или печь его дома

Цены на хлеб в Украине вырастут на 10% к концу 2018 года. Такие прогнозы озвучивают эксперты. Одна из главных причин – невысокий урожай ранних зерновых. Подорожание зерна уже привело к увеличению стоимости муки.

Журналисты "Сегодня" решили выяснить, что выгоднее: покупать хлеб или печь его дома. Для этого отправились в гости к мастерице естественного питания Оксане Барабаш. Кулинар даже муку мелет сама дома – ровно столько, сколько необходимо для того или иного блюда. Тесто замешивает руками.

Но чтобы испечь хлеб дома просто и быстро, понадобится хлебопечка. Цену оборудования следует закладывать. в стоимость каждой буханки домашнего приготовления.

"Эта – 6000 гривен. Я бы купил себе такую. Потому что она, так скажем, для ленивых. Вам только надо только ингредиенты. Все процессы указаны на экране. Вы только нажимаете кнопки. И все", – рассказывает продавец-консультант Александр Костюк.

А стоимость муки подсчитала Оксана Барабаш.

"Если вы возьмете цельнозерновую муку, которая продается в супермаркете, стоит самая дешевая эта мука 13-15 гривен. Мне нужно 450 грамм этой муки, и у меня получается 5,85 гривен на такую муку [собственного производства]", – рассказывает Барабаш.

Также в стоимость следует добавить использованную воду и электроэнергию. И не следует забывать, сколько времени понадобится на работу.

Но даже с учетом всех этих факторов килограммовая буханка домашнего приготовления обойдется все равно дешевле, чем социальный хлеб из магазина.

Напомним, ранее эксперты сообщили, какие продукты подорожали в Украине за лето.