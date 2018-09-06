В Украине подорожает хлеб: как сэкономить

Сегодня, 13:56

Журналисты "Сегодня" выяснили, что выгоднее: покупать хлеб или печь его дома


Цены на хлеб в Украине вырастут на 10% к концу 2018 года. Такие прогнозы озвучивают эксперты. Одна из главных причин – невысокий урожай ранних зерновых. Подорожание зерна уже привело к увеличению стоимости муки.

Журналисты "Сегодня" решили выяснить, что выгоднее: покупать хлеб или печь его дома. Для этого отправились  в гости к мастерице естественного питания Оксане Барабаш. Кулинар даже муку мелет сама дома – ровно столько, сколько необходимо для того или иного блюда. Тесто замешивает руками.

Но чтобы испечь хлеб дома просто и быстро, понадобится хлебопечка. Цену оборудования следует закладывать. в стоимость каждой буханки домашнего приготовления.

"Эта – 6000 гривен. Я бы купил себе такую. Потому что она, так скажем, для ленивых. Вам только надо только ингредиенты. Все процессы указаны на экране. Вы только нажимаете кнопки. И все", – рассказывает продавец-консультант Александр Костюк.

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А стоимость муки подсчитала Оксана Барабаш.

"Если вы возьмете цельнозерновую муку, которая продается в супермаркете, стоит самая дешевая эта мука 13-15 гривен. Мне нужно 450 грамм этой муки, и у меня получается 5,85 гривен на такую муку [собственного производства]", – рассказывает Барабаш.

Также в стоимость следует добавить использованную воду и электроэнергию. И не следует забывать, сколько времени понадобится на работу.

Но даже с учетом всех этих факторов килограммовая буханка домашнего приготовления обойдется все равно дешевле, чем социальный хлеб из магазина.

Напомним, ранее эксперты сообщили, какие продукты подорожали в Украине за лето.
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Источник:

"Сегодня"

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