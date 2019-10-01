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В Украине подорожал газ для промышленности

1 октября, 14:37

В сравнении с ценами на сентябрь в октябре они выросли на 4,9-5,6%

Фото: "Укртрансгаз"

Фото: "Укртрансгаз"

"Нафтогаз Украины" с 1 октября повысил цены на природный газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов на 4,9-5,6% по сравнению с сентябрем. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты", – говорится в сообщении.

В зависимости от этих показателей стоимость составляет 4899 грн или 5458 грн за 1000 куб. м без налога на добавленную стоимость (НДС) и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам.

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Новости "Сегодня" писали, что цены на газ для промышленных потребителей в сентябре оставались на уровне августовских – 4640 и 5204 грн за 1000 куб. м без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами.

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В то же время стоимость газа для населения в августе составляла 4653,54 грн, а в сентябре – 4493,64 грн за 1000 куб. м без учета НДС и расходов на транспортировку.

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Источник: Сегодня

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