В Украине подорожала "молочка": как изменились цены
За год стоимость молочной корзины выросла на 12%
Молочные продукты в Украине подорожали на 12% с 1 марта 2018 года по 1 марта 2019-го.
Об этом написал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.
По его словам, к началу весны стоимость молочной корзины составила 222,2 грн, а годом ранее – 198,9 грн.
Дорошенко отметил, что в нее входят по килограмму сметаны и творога, а также литр молока и 200 г сливочного масла.
Эксперт также опубликовал динамику роста цены на каждый из продуктов:
- молоко (за литр): начало марта 2018 года – 19,8 грн, начало марта 2019-го – 24 грн (+21%);
- сливочное масло (за 200 г): начало марта 2018 года – 32,9 грн, начало марта 2019-го – 39,7 грн (+21%);
- сметана (за килограмм): начало марта 2018 года – 50 грн, начало марта 2019-го – 56,2 грн (+12%);
- творог (за килограмм): начало марта 2018 года – 96,2 грн, начало марта 2019-го – 102,3 грн (+6%).
Напомним, в конце февраля 2019 года Дорошенко сообщал, что самые высокие цены на молочные продукты в стране – молоко, сметану и творог – зафиксированы в Херсонской области. При этом, по его словам, в Киевской области продают самое дорогое сливочное масло.
Ранее директор Департамента защиты потребителей Госпродпотребслужбы Алексей Квасницкий рассказал, что в Украине за 2018 год обнаружили более 400 партий фальсифицированной молочной продукции:
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