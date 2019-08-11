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В Украине подорожали крупы: появился прогноз на август и сентябрь

Сегодня, 06:06

Больше всего подорожало пшено – цена выросла за полгода на 51%

/ Фото: Pixabay

Вслед за подорожанием хлебной корзины на 9% с января по июнь 2019 года, набор социальных видов круп, куда вошло по килограмму гречки, манки, пшена, риса и ячневой крупы, за указанный период повысился в цене на 14% – с 89,6 грн до 102,1 грн.

Об этом написал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

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Эксперт также показал динамику роста по каждому из продуктов, сославшись на данные статистики (за 1 кг):

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  • пшено: к 1 января стоило 23,9 грн, а к 1 июля – 36,1 грн (+51%);
  • ячневая крупа: 11,8 грн и 12,4 грн соответственно (+5%);
  • манка: 13,8 грн и 14,3 грн соответственно (+4%);
  • гречка: 16,3 грн и 16,6 грн сооветственно (+2%);
  • рис: 23,8 грн и 22,7 грн (-5%).

"В августе-сентябре ждем дальнейшего подорожания гречки, быстрее уровня инфляции, сдержанного роста стоимости других круп и существенного удешевления пшена", – заключил Дорошенко.

Новости "Сегодня" сообщали, что, по мнению экспертов, к концу года закупочная стоимость молока вырастет на 15-20%, поэтому подорожает вся молочная продукция. Похожая ситуация – со свининой: из-за африканской чумы многие фермеры не хотят выращивать свиней. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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продукты гречка крупы рис цены на продукты манка Дорошенко

Источник: Сегодня

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