В Украине подорожало мясо и сало: эксперт изучил цены
По словам Дорошенко, самый дорогой регион по стоимости мясной корзины – Киев
С 1 марта 2018 года по 1 февраля 2019-го мясная корзина в Украине подорожала на 10%. Об этом сегодня, 28 февраля, написал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.
"Почти все продукты выросли в цене: колбаса – на 22%, куриное филе – на 21%, говядина – на 15%, свинина – на 12%, рыба – на 8%, сало – на 7%, куриная тушка – на 6%. Только куриные яйца подешевели за одиннадцать месяцев на 7%", – сообщил он.
Эксперт уточнил, что в мясную корзину вошло по одному килограмму говядины, свинины, куриного филе и тушки, сала, вареной колбасы первого сорта, мороженой рыбы и десяток яиц.
В ТОП-5 регионов, где самая дорогая мясная корзина, вошли Киев (755 грн), Киевская (719 грн), Закарпатская (702 грн), Черновицкая (698 грн) и Луганская (697 грн) области.
ТОП-5 самых дешевых регионов: Тернопольская (625 грн), Волынская (647 грн), Черниговская (650 грн), Львовская (653 грн) и Черкасская (654 грн) области.
По каждому продукту мясной корзины самыми дорогими и дешевыми регионами являются:
- Говядина (кг): самый дорогой регион – Киев (145 грн), самый дешевый – Донецкая область (115 грн).
- Свинина (кг): самый дорогой регион – Закарпатская область (125 грн), самый дешевый – Тернопольская область (103 грн).
- Сало (кг): самый дорогой регион – Киев (118 грн), самый дешевый – Тернопольская область (52 грн).
- Куриное филе (кг): самый дорогой регион – Луганская область (113 грн), самый дешевый – Днепропетровская область (99 грн).
- Куриная тушка (кг): самый дорогой регион – Донецкая область (62 грн), самый дешевый – Днепропетровская область (54 грн).
- Вареная колбаса (кг): самый дорогой регион – Луганская область (105 грн), самый дешевый – Черкасская область (73 грн).
- Мороженая рыба (кг): самый дорогой регион – Закарпатская область (81 грн), самый дешевый – Одесская область (68 грн).
- Яйца куриные (10 шт.): самый дорогой регион – Харьковская область (28 грн), самый дешевый – Львовская область (22 грн).
Ранее Дорошенко сообщил, что самые высокие цены на молочные продукты в Украине – молоко, сметану и творог – зафиксированы в Херсонской области. При этом самое дорогое сливочное масло – в Киевской области.
Он также подсчитал, что хлебная корзина в Украине подорожала на 25% с 1 марта 2018 года по 1 февраля 2019-го. Самым дорогим регион стал Киев.
Главное украинское национальное блюдо снова подорожало – за год стоимость борща со свининой выросла на 16%. Подробнее смотрите в сюжете:
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