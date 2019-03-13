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В Украине подорожали продукты: как изменились цены

Сегодня, 17:51

По итогам февраля подорожали 22 продукта из социальной корзины

Фото: Pixabay
В Украине подорожали продукты: как изменились цены //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/924/ca8/5c8924ca82ade.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/924/ca8/5c8924ca82ade.jpg Экономика По итогам февраля подорожали 22 продукта из социальной корзины

Более двух третей продуктов, которые входят в социальную корзину, подорожали по итогам февраля в Украине по сравнению с январем.

Об этом написал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на странице в Facebook со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По его словам, за месяц цены выросли на 22 продукта.

"Произошел рост стоимости всех видов хлеба, молочной продукции, борщевого набора (за исключением моркови), макарон, муки, гречки, ячневой и манной крупы, пшена, сахара, сала, колбасы и рыбы. Стали дешевле рис, говядина, свинина, филе и тушка курицы, яйца, яблоки и морковь. Не изменилась цена на масло", – отметил эксперт.

Дорошенко назвал ТОП-5 продуктов, которые подорожали больше всего:

  1. Капуста – на 15,6%, средняя цена по стране составила 13,3 грн за кг.
  2. Лук – на 9,2%, средняя цена – 20,2 грн за кг.
  3. Картофель – на 8,6%, средняя цена – 10,1 грн за кг.
  4. Пшено – на 5,6%, средняя цена – 26,5 грн за кг.
  5. Ячневая крупа – на 3,3%, средняя цена – 12,4 грн за кг.

"Специалисты всегда наблюдают разницу между фактическими ценами в магазинах, на рынках и данными статистики, поскольку в официальных данных каждого прошлого месяца заложено много данных позапрошлого месяца. То есть в данных за февраль 2019 года мы видим январскую динамику, а в январе 2019 года – тенденции декабря 2018 года. Поэтому более точную картину, которая происходила в феврале, мы с вами увидим в статистике за март", – уточнил эксперт.

Напомним, по данным онлайн-сервиса "Инфляционный барометр" Министерства экономического развития и торговли, с 5 февраля по 5 марта цены на капусту в Украине повысились на 124,46%, а на курятину – снизились на 12,42%. Отмечалось, что капуста за месяц подорожала на 30,22 грн – до 54,5 грн за кг.

По данным Национального банка Украины, в феврале 2019 года потребительская инфляция в Украине замедлилась до 8,8% в годовом измерении. В месячном измерении цены выросли на 0,5%. 

В Украине подешевел доллар – за месяц американская валюта потеряла в цене 50 копеек. Журналисты "Сегодня" сделали контрольную закупку, чтобы выяснить, повлияло ли укрепление гривни на цены на продукты:

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Тег овощи, продукты питания, цены на продукты, Алексей Дорошенко, Дорошенко

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